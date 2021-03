PS5 : ce détail de la manette vous permet de couper le son de la console

La PlayStation 5 réserve encore quelques surprises à ses utilisateurs, comme le fait de pouvoir désactiver le son de sa PS5 en appuyant sur un simple bouton de la DualSense.

Pour ceux qui ont pu se procurer une PlayStation 5 depuis sa sortie en novembre dernier, il existe sûrement certaines fonctionnalités qui ont pu vous échapper. La console et sa manette sont tellement élaborées qu’il est difficile de se rendre compte de tout ce qu’elles peuvent faire. La DualSense, par exemple, peut complètement désactiver le son de la PS5 en appuyant sur un seul bouton. En effet, le petit bouton présent en bas de la manette, juste en dessous du logo PlayStation, vous permet de désactiver votre micro mais pas seulement.

En maintenant le bouton enfoncé pendant juste une seconde, vous verrez que le son de votre PS5 sera totalement coupé. Il ne s’agit pas du son de la télévision mais bien celui de la console, de sorte que vous pouvez toujours augmenter le volume du son de votre télévision sans pour autant entendre quoi que ce soit. En gardant de nouveau le bouton enfoncé, le son devrait être réactivé dans la foulée. C’est une découverte qui a été mise en lumière par My Mate VINCE sur Youtube dans une vidéo intitulée « 12 faits intéressants sur la PS5 ». Par ailleurs, un utilisateur a également mis en lumière dans les commentaires que maintenir le bouton mute enfoncé désactivait également les retours haptiques de la manette, c’est à dire les vibrations.

Dans le lot, on découvre aussi que la PS5 est décorée avec de minuscules symboles représentant les mythiques boutons de la manette PlayStation. Cette texture se retrouve également sur la manette, ce qui montre le niveau de détail apporté à la console dernière génération. Si vous n’avez toujours pas la vôtre, vous pouvez consulter notre guide sur les stocks de la PS5 et nos astuces pour ne pas la rater, sachant que de plus en plus de ventes en ligne ont lieu chaque jour.