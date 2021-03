Spotify lance ses playlists personnalisées en France avec Mon Daily

Fraîchement débarqué dans l’Hexagone, Mon Daily de Spotify propose désormais à chaque utilisateur de découvrir quotidiennement une playlist personnalisée, mêlant musique et podcasts d’actualité.

Le leader de la musique en ligne Spotify a lancé mardi en France, une nouvelle fonctionnalité qui promet déjà de ravir ses utilisateurs. Baptisé Mon Daily, l’outil prend la forme d’une liste d’écoute personnalisée, mélangeant vos titres préférés, quelques découvertes sélectionnées par l’algorithme, ainsi qu’une sélection de podcasts d’actualité en français. Dans un communiqué officiel, l’entreprise explique vouloir ainsi proposer à chaque utilisateur et utilisatrice, un moment “conçu pour eux”, comprenant “tout ce qu’il faut savoir de l’actualité en podcasts, mixé avec votre musique préférée”.

Parmi les podcasts qui seront disponibles via Mon Daily, les utilisateurs pourront ainsi retrouver Le Monde, l’AFP, Brut, France Info, France Inter et Choses à savoir. Il s’agit là des tous premiers partenaires annoncés par la plateforme, mais ces derniers devraient être rapidement rejoints par d’autres acteurs de la presse française. Deux podcasts seront lancés en exclusivité pour l’occasion : L’heure du Monde (Le Monde), qui propose “un échange avec un journaliste de la rédaction, pour un éclairage de 20 minutes sur le sujet d’actualité du jour ou un retour approfondi sur une enquête”, détaille le communiqué, et Sur le fil (AFP) “pour saisir l’essentiel des infos du jour en France et à l’international en 3 à 6 minutes”. Brut proposera quant à lui de retrouver ses témoignages vidéo les plus marquants dans un nouveau format audio, lui aussi exclusif.

Concernant les titres musicaux qui composeront Mon Daily, ces derniers seront mis à jour tout au long de la journée “en fonction des écoutes des utilisateurs afin qu’ils puissent à la fois écouter leurs titres préférés mais également en découvrir d’autres en fonction des titres et artistes qu’ils écoutent” précise la plateforme.

Disponible en France et dans plusieurs autres pays (États unis, Grande-Bretagne,Irlande, Allemagne et Australie) depuis mardi, Mon Daily réaffirme la volonté du numéro 1 mondial du streaming de miser gros sur le format podcast.