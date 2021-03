Game of Thrones va investir Broadway avec une pièce de théâtre

En plus des différents spin-offs prévus par HBO, la saga Game of Thrones investira bientôt les planches de Broadway. Selon The Hollywood Reporter, George R.R Martin travaille à l’écriture d’une pièce de théâtre inspirée de l’univers des romans. Le lever de rideau pourrait intervenir dès 2023.

Avec ses drames presque Shakespearien, la série Game of Thrones est un succès incontestable. Inspirée des romans A Song of Ice and Fire, la production made in HBO se prépare désormais à investir Broadway. Selon les informations de The Hollywood Reporter, une pièce consacrée à l’univers imaginé par George R.R. Martin serait en développement. Les comédiens pourraient fouler les planches de Broadway, mais aussi West End à Londres dès 2023. Une version australienne du spectacle est aussi à l’étude. Elles seront mises en scène par Dominic Cooke, ancien directeur artistique du Royal Court Theatre à Londres. Il est principalement connu pour avoir mis en scène The Crucible d’Arthur Miller ainsi que Follies en 2017. Le projet est donc assez prometteur. L’auteur de la saga n’est pas très loin non plus puisqu’il devrait participer à l’écriture.

16 avant les événements de la série

Côté intrigue, cette pièce de théâtre devrait nous emmener 16 avant les événements de la série durant le grand tournoi d’ Harrenhal. C’est à cette période que le règne des Targaryen a été renversé par Robert Baratheon, qui siégera ensuite sur le trône de fer. Dans un communiqué, envoyé à The Hollywood Reporter, George R.R. Martin donne plus d’informations sur l’intrigue qui sera déroulée pendant la représentation. “Les graines de la guerre sont souvent plantées en temps de paix. Peu de gens à Westeros savaient le carnage à venir lorsque les grands comme les petits se sont réunis à Harrenhal pour regarder les meilleurs chevaliers du monde s’affronter dans un grand tournoi, pendant l’année du faux printemps. C’est un événement souvent mentionné dans Game of Thrones, et dans mes romans A Song of Ice and Fire, nous pouvons enfin raconter toute l’histoire…sur scène.” On devrait donc logiquement croiser certains des personnages de la série, ou du moins leur alter-ego plus jeune. Pour le moment, les détails du casting restent secrets. Il faudra sans doute s’attendre à retrouver Robert Baratheon, Ned Stark mais aussi Lyanna Stark, la sœur mentionnée à plusieurs reprises dans la série. Cette pièce pourrait explorer la romance qu’elle entretenait avec Rhaegar Targaryen. Pour rappel, c’est de cet amour interdit à la Roméo et Juliette qu’est né Jon Snow. On pourrait aussi croiser Cersei et Jaime Lannister.

HBO n’est pas impliqué pour le moment

Si la saga est depuis longtemps liée à HBO, et que de nombreuses séries inspirées de l’univers sont en développement, cette fois-ci la chaîne télévisée reste sur le banc de touche. Pour le moment, elle n’est pas impliquée dans la production. On pourrait en revanche imaginer que la production, déjà promise à un succès monstre, suscite l’intérêt de la firme. Pour permettre aux fans qui ne pourraient pas se procurer de places, la plateforme HBO Max pourrait diffuser une retransmission, un peu à la manière de ce que Disney+ avait déjà fait avec Hamilton l’été dernier. D’ailleurs, HBO Max pourrait proposer de nombreux contenus du genre dans les prochaines années. Il faut dire que Game of Thrones ne sera pas la seule licence Warner Bros a avoir investi Broadway. Une pièce consacrée à la saga Harry Potter se produit à Londres et New York depuis plusieurs années. Harry Potter et l’enfant Maudit siège d’ailleurs parmi les plus grands succès du genre. Nul doute que Game of Thrones réussira à faire aussi bien. Rendez-vous en 2023 pour le lever de rideau.