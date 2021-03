Super Mario 3D All-Stars : c’est le dernier jour pour vous le procurer !

Après plus de 6 mois d’existence, Super Mario 3D All-Stars, regroupant trois des meilleurs jeux Super Mario, est voué à disparaître du Nintendo e-shop et des rayons physiques dans quelques heures.

Depuis le 18 septembre 2020, Nintendo a mis en vente Super Mario 3D All-Stars, un jeu Nintendo Switch réunissant 3 jeux emblématiques de la franchise en édition limitée pour les 35 ans de Super Mario. Le jeu est disponible jusqu’au 31 mars 2021 au soir, il ne vous reste donc plus que quelques heures pour vous le procurer en version physique et digitale depuis le Nintendo e-shop. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le jeu, vous pouvez lire le test que nous avions rédigé à sa sortie.

Le jeu regroupe trois jeux 3D emblématiques de l’univers de Mario : Super Mario 64, sorti en 1997 sur Nintendo 64, Super Mario Sunshine, sorti en 2002 sur GameCube, et Super Mario Galaxy sorti en 2007 sur Wii. Entre autres, les titres ont eu droit à un lifting de leurs graphismes en HD et une amélioration de la résolution de l’image. De plus, dans cette édition Nintendo a inclut plus de 170 titres de la bande-son originale, que vous pouvez écouter à n’importe quel moment grâce au mode Jukebox.

Si vous possédez déjà le titre et êtes friands des aventures en 3D de Mario, vous pouvez toujours acquérir le titre Super Mario 3D World + Bowser’s Fury récemment sorti sur Nintendo Switch, reprenant le titre du même nom sorti sur Wii U quelques années plus tôt. À l’aventure originale a été ajouté un pan inédit avec le célèbre Bowser. Ou alors, vous pouvez aussi jouer à Super Mario Odyssey qui offre une aventure originale et parcourant de nombreux lieux à explorer. Super Mario 3D All-Stars est encore disponible via le site de Nintendo pour 59,99 euros mais plus pour très longtemps alors dépêchez-vous !