Volkswagen mise gros sur l’électrique et devient Voltswagen

La marque qui projette de s’imposer durablement sur le marché de l’électrique a visiblement décidé d’aller jusqu’à changer de nom aux États-Unis, en devenant “Voltswagen of America”.

Passer de Volkswagen (la voiture du peuple) à Voltswagen (la voiture des volts) pour s’assurer une percée sur le marché de l’électrique, il fallait avoir l’idée. Il y a quelques heures, la célèbre marque allemande a publié par erreur sur son site internet un communiqué de presse officialisant son changement de nom sur le territoire nord-américain. Poisson d’avril avant l’heure ? A priori non, puisque ce dernier a rapidement été supprimé, avant d’être confirmé par un porte-parole de la marque rapporte le site de CNBC. L’info a ensuite été présentée en bonne et due forme par un nouveau communiqué (cette fois volontaire) : aux États-Unis, la marque se fera bientôt appeler “Voltswagen of America”. Un bon moyen d’affirmer sa volonté de développer son pôle électrique, tout en internationalisant son identité de marque.

“Nous sommes peut-être en train de remplacer notre K par un T, mais ce que nous ne changeons pas, c’est l’engagement de cette marque à fabriquer les meilleurs véhicules de sa catégorie pour les conducteurs et les gens du monde entier” – Scott Keogh, président de Voltswagen of America

Tandis que les véhicules à essence de la marque se contenteront désormais d’arborer le traditionnel logo de la marque VW, les nouveaux véhicules électriques du constructeur auront ainsi droit à l’appellation Voltswagen. Pour mieux différencier les deux gammes auprès du grand public, la marque aurait par ailleurs prévu de conserver le coloris bleu foncé pour ses véhicules thermiques, et de passer au bleu clair pour les modèles électriques. Cependant, le nom de marque Volkswagen n’est visiblement pas encore voué à disparaître. Dans son communiqué, l’entreprise précise que Voltswagen resterait une unité indépendante de Volkswagen of America, et une filiale de la maison-mère Volkswagen AG. Un changement de cap qui devrait permettre à l’entreprise de bénéficier du plan d’électrification imaginé par le président américain Joe Biden, qui a annoncé sa volonté d’accélérer le développement des nouvelles motorisations sur le territoire américain.