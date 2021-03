Sony ferme le PlayStation Store sur certaines de ses consoles

D’ici le 2 juillet prochain, les joueurs sur PlayStation 3, PS Vita et PSP devront se dépêcher d’acheter les jeux qu’ils convoitent sur le PlayStation Store car celui-ci, et donc les achats en dématérialisés, ne seront plus disponibles.

Sony vient de confirmer que la procédure de la fermeture du PlayStation Store sur certaines de ses consoles était en cours. D’ici le 2 juillet prochain, le PlayStation Store n’existera plus sur PlayStation 3, et fermera ses portes sur PS Vita à partir du 27 août. En ce qui concerne la PSP, le PlayStation Store ayant déjà disparu depuis quelques années, ce sont les achats in-game qui seront désactivés à partir du 2 juillet. Sony a justifié cette démarche en expliquant vouloir mettre l’emphase sur les consoles plus récentes, à savoir la PlayStation 4 et la PlayStation 5, dont la qualité de service pourra davantage s’améliorer à l’avenir.

Qu’est-ce qui change pour les utilisateurs de ces consoles ?

Sony précise que les personnes ayant déjà acheté du contenu dématérialisé sur ces supports pourront toujours les télécharger via la liste des téléchargements. En ce qui concerne le contenu obtenu grâce à l’abonnement PlayStation Plus, il pourra également être téléchargé aussi longtemps que l’abonnement de l’utilisateur sera actif. Au niveau du porte-monnaie virtuel, Sony explique que l’argent disponible dans le porte-monnaie ne sera plus utilisable pour acheter du contenu sur PS3, PS Vita et PSP. Cependant, l’argent sera sauvegardé sur le PlayStation Network, ce qui permettra à son propriétaire de l’utiliser pour effectuer des achats sur le PlayStation Store de la PS4 et de la PS5. Pour ceux qui ne possèdent pas ces consoles et qui donc ne pourront pas réutiliser l’argent déposé, aucune solution n’a été offerte par Sony pour le moment, bien que l’entreprise pourrait mettre un système de remboursement en place à l’avenir.

Enfin, pour les jeux cross-buy, Sony a précisé que les joueurs pourront toujours acheter ce type de contenu via la PlayStation App, la version web du PlayStation Store ou encore via le PlayStation Store de la PS4 ou de la PS5 pour ensuite y accéder depuis la PS3, la PS Vita ou la PSP. Malheureusement, avec cette initiative, Sony nous montre une fois de plus que progrès ne rime pas avec pérennité. À l’heure de la préservation des biens vidéoludiques et de l’avènement du retrogaming, Sony ne souhaite visiblement pas intégrer le mouvement, laissant de côté l’expérience d’utilisation de ses anciennes consoles au profit des nouvelles et de la dématérialisation des contenus.