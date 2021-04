Boursorama vous permet désormais de suivre vos cryptomonnaies

La banque en ligne propose à ses utilisateurs de lier leurs comptes sur Binance, Coinbase ou Kraken à leur compte sur la banque en ligne afin de surveiller leurs crypto-finances depuis l’application Boursorama.

Si vous avez succombé à la fièvre des cryptomonnaies ces derniers temps, voilà une nouvelle qui pourrait bien vous intéresser. Dès à présent, Boursorama vous permettra de lier vos comptes à des plateformes d’échange de cryptomonnaie à votre compte sur la banque en ligne. Trois plateformes sont supportées : Binance, Coinbase et Kraken, soit les trois plateformes qui ont actuellement le vent en poupe sur le secteur.

💥 EXCLUSIF 💥 En plus de leurs comptes traditionnels, les clients @Boursorama peuvent désormais visualiser leurs comptes cryptos s'ils utilisent les plateformes d'échange @binance, @coinbase et @krakenfx Il suffit de connecter la clé API (en lecture seule) de ces plateformes pic.twitter.com/3RNbhN8RSN — Grégory Raymond (@gregory_raymond) March 30, 2021

Concrètement, les utilisateurs d’un compte Boursorama Banque pourront facilement visualiser leurs actifs en cryptomonnaie depuis la banque en ligne en s’y connectant via une clé API. « Via l’agrégation, les clients de Boursorama ont maintenant la possibilité de visualiser dans leur espace client les cryptomonnaies détenues dans d’autres établissements » explique Boursorama. Une fois connecté, vous retrouverez vos cryptomonnaies directement dans l’espace « Mon Budget » sur le site ou l’application de la banque en ligne.

Néanmoins, s’il est possible de visualiser ses comptes sur les plateformes de cryptomonnaie, vous ne pourrez pas réaliser d’échange ou de transfert en devises numériques directement via l’application. De plus, la filiale de la Société Générale n’a pas prévu de proposer de projet dans ce sens. Cette nouvelle fonctionnalité laisse donc songeur sur ses véritables prétentions, et certains y voient déjà un moyen pour l’administration fiscale de garder un oeil sur les comptes des crypto-investisseurs sur les plateformes d’échange de devises numériques.