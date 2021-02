Boursorama Banque offre à nouveau 130 euros de prime de bienvenue

Disparues depuis quelques temps, la prime de bienvenu de Boursorama Banque est de retour à 130 euros ce week-end.

Après plusieurs semaines d’absence, Boursoroma Banque est de retour avec de sa prime de bienvenue de 130 euros ce week-end et jusqu’au lundi 22 février. Si cette prime a déjà été vue par le passé Boursorama n’est jamais monté plus haut et c’est tout 50 euros de plus qu’à l’accoutumée puisque l’offre de bienvenue est habituellement de 80 euros. En clair, si vous pensiez abandonner votre banque traditionnelle au profit d’une banque en ligne, ce week-end est une bonne occasion de le faire. Pour profiter de l’offre, il faudra renseigner le code PNK130 au bas du premier formulaire d’ouverture de compte. Précisions que l’offre ne concerne que les cartes Welcome et Ultim.

Code promo : PNK130

Les choses à retenir sur Boursorama Banque

Boursorama Banque est l’une des banques en ligne les plus populaire et elle est une filiale de la Société Générale. Voici ses principales caractéristiques :

Pas de frais de tenue de compte

Paiements gratuits à l’étranger (sur toutes les cartes)

Pas de condition de revenu, mais de flux ou d’encours

Cartes Visa Welcome et Ultim gratuites (si une utilisation par mois)

Compatible avec Google Pay, Apple Pay et Samsung Pay.

Les cartes bancaires Visa Welcome et Ultim sont gratuites, mais il y a quelques limites : il faut les utiliser au moins une fois par mois, sinon 5 euros de frais s’appliquent pour une Visa Welcome et même 9 euros pour une Ultim. Selon votre carte, il faudra également effectuer un dépôt de 50 ou 300 euros. Boursorama a de plus lancé récemment de la carte Visa Ultim Metal dont les plafonds plus élevés et qui donne droit à quelques avantages complémentaires. Elle est facturée 9,90 euros par mois. Cette dernière n’est d’ailleurs pas concernée par l’offre de bienvenue de 130 euros.

Il n’y a pas de conditions de revenus à proprement parler pour obtenir les cartes mais Boursorama exige un minimum d’encours sur comptes. Ces derniers sont relativement faibles pour les cartes à débit immédiat et correspondent en réalité au dépôt initial. En revanche, si vous souhaitez du débit différé, il faudra déposer de 1500 euros par mois sur le compte pour la Visa Ultim. À défaut de flux, il sera nécessaire d’avoir 3000 euros d’encours.

Banque en ligne oblige, la majeure partie de la gestion de son compte se fait via l’application mobile. Cette dernière est relativement claire et ergonomique, mais n’arrive toutefois pas au niveau de ce que peuvent proposer des néobanques comme Revolut ou N26. Contrairement aux néobanques, Boursorama en revanche tout prévu pour les comptes joints, un usage justement courant des banques en ligne.

