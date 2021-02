Le marché du bitcoin franchit le seuil des 1000 milliards de dollars

La cote du bitcoin ne cesse de grimper. La valeur de la célèbre cryptomonnaie a dépassé les 55 000 dollars il y a quelques jours, portant la valeur de l’ensemble du marché à plus de 1000 milliards de dollars.

Le bitcoin a franchi un nouveau seuil. Après avoir passé les 50 000 dollars, il a atteint vendredi dernier un nouveau cap à plus de 55 000 dollars. 18.6 millions d’unités ayant été créées depuis le lancement de cette cryptomonnaie en 2009, l’étape est hautement symbolique : cela amène la valeur de l’ensemble du marché du bitcoin à dépasser les 1000 milliards de dollars.

Cet engouement est lié à plusieurs facteurs. On le sait, la cryptomonnaie a récemment bénéficié d’un gros coup de pub d’Elon Musk (et on parle d’un homme qui a réussi à faire s’envoler le dogecoin). Le fondateur de Tesla a annoncé début février que la compagnie avait investi 1.5 milliard de dollars dans le bitcoin. Le groupe étudie par ailleurs la possibilité de laisser sa clientèle utiliser cette cryptomonnaie pour acheter ses véhicules.

Elon Musk est cependant loin d’être le seul à s’être intéressé au bitcoin et ce faisant à avoir boosté sa cote. Le géant Paypal a autorisé l’achat, la vente et le stockage de la célèbre cryptomonnaie. Mastercard devrait lui emboîter bientôt le pas. Et plusieurs groupes (notamment JP Morgan et Morgan Stanley dans le secteur bancaire) ont des projets liés au bitcoin dans les tuyaux.

Difficile de prédire ce que le bitcoin va réserver comme surprise dans les prochains mois. Certains analystes alertent sur un risque d’explosion de bulle. D’autres à l’inverse pensent que la cryptomonnaie est partie pour dépasser les 100 000 dollars. Tous ont sorti leur boule de cristal en tout cas.