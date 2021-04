Le Xiaomi Mi 11 Ultra devient le nouveau maître de la photo

Le dernier flagship de Xiaomi vient à peine d’être présenté qu’il devient déjà le nouveau roi de la photo/vidéo sur smartphone. Il vient en effet de déloger Huawei et son Mate 40+ de la première place du classement DxOMark.

Xiaomi était en feu cette semaine. Ce lundi, elle a inauguré son nouveau fleuron, le Xiaomi Mi 11 Ultra, ainsi que des variantes du Mi 11 et des accessoires, dont un produit qu’Apple n’a jamais réussi à faire. La firme a ensuite enchaîné mardi avec une seconde conférence durant laquelle elle a levé le voile sur son tout premier smartphone pliant, le Xiaomi Mi Mix Fold.

A peine présenté, voilà que l’un de ces produits fait déjà parler de lui en raison de son impressionnant attirail photo à l’arrière, le Xiaomi Mi 11 Ultra. Si impressionnant même que le site DxOMark, qui classe les smartphones dans différents domaines, vient de lui attribuer la première place dans la catégorie photo/vidéo. Avec 143 points au total en faveur du Mi 11 Ultra, celui-ci dépasse l’ancien premier de la classe, le Huawei Mate 40 Pro+ et ses 139 points. « Avec un score global de 143, il s’agit du nouveau n°1 du classement des appareils photo DXOMARK, faisant tomber le Huawei Mate 40 Pro + de la première place » explique le site français.

Le Xiaomi Mi 11 Ultra dispose d’un immense bloc photo arrière comprenant non seulement trois optiques, mais également un petit écran AMOLED de 1,1 pouces. L’optique principale de 50 MP n’est autre que le GN2 de Samsung, soit le plus grand capteur d’appareil photo pour smartphone sur le marché à l’heure actuelle (1/1,12″). De par sa grande taille, il est capable de produire des Super Pixels 4 en 1 de 2,8μm. Pour l’accompagner, on retrouve un objectif périscopique 5X proposant un zoom hybride 10X et numérique jusqu’à 120X. Enfin, on retrouve également un ultra grand-angle de 48 MP (capteur Sony IMX586). Ces trois capteurs prennent en charge la vidéo en 8K à 24 i/s et promettent une qualité d’image bluffante. On a hâte de tester tout cela dès lors que le smartphone nous parviendra !