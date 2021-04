Nintendo Switch : profitez des Super Offres sur les jeux multijoueurs !

Quelques-uns des meilleurs jeux multijoueurs de la Nintendo Switch sont en promotion pour une durée limitée. C’est le moment de se les procurer si vous avez prévu d’en faire profiter vos amis ou votre famille.

Nintendo a décidé de gâter ses joueurs sur Nintendo Switch en proposant des Super Offres sur des jeux multijoueurs pendant plus d’une semaine. Ces offres concernent plus de 190 jeux multijoueur, dont certains très appréciés par la communauté de joueurs, avec jusqu’à 75 % de réduction. Dans le lot, on retrouve les jeux Splatoon 2, Super Mario Party, Overwatch, New Super Mario Bros U Deluxe ou encore Diablo III : Eternal Collection. On vous met la liste des principaux jeux concernés par l’offre ainsi que leurs promotions respectives.

Les offres sont disponibles dès aujourd’hui sur le Nintendo e-shop et jusqu’au dimanche 11 avril. Ce qui est certain, c’est qu’il y en a pour tous les goûts. Il y a aussi bien des jeux pour s’amuser en famille que pour affronter vos amis ou les joueurs du monde entier. Pour certains titres, un abonnement au service internet de Nintendo est requis pour pouvoir jouer en ligne. Enfin, n’hésitez pas a aller lire nos tests si vous souhaitez vous faire une idée des jeux avant de les acheter.