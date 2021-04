Instagram veut concurrencer TikTok avec ses Remix sur Reels

Le réseau social emprunte encore une fois une fonctionnalité au leader chinois TikTok. Grâce aux Remix, il sera désormais possible de créer des Reels à partir de créations déjà existantes.

Les Reels d’Instagram empruntent déjà beaucoup à TikTok. Depuis hier, le réseau social de Mark Zuckerberg va encore un peu plus loin, en annonçant sa propre version TikTok Duo, les Remix. Si la fonctionnalité était déjà en beta test depuis quelques semaines, l’initiative semble avoir été validée par le géant des réseaux sociaux, qui a décidé de la déployer à l’international.

De la même manière que les Duos sur TikTok, les nouveaux Remix d’Instagram permettront d’interagir avec la vidéo d’une autre personne, tout en y ajoutant son propre contenu. Pour utiliser l’outil Remix, il suffira de vous rendre sur le Reels d’un utilisateur, puis de sélectionner l’option “Remixer ce Reels”. À partir de là, il sera ensuite possible d’enregistrer une séquence autour de la première, d’ajouter des voix off, de contrôler le volume, ou de proposer un nouveau montage de la séquence. Seuls les Reels créés à partir du 31 mars 2021 pourront être remixés, a toutefois précisé Instagram dans un communiqué officiel.

Toujours plus proche de TikTok

Lancés au mois d’août de l’année dernière, les Reels d’Instagram espéraient clairement pousser les utilisateurs de TikTok à (re)venir sur la plateforme filiale de Facebook. En ajoutant régulièrement des fonctionnalités similaires à celles du leader chinois, la plateforme espère toujours repasser devant son concurrent, quitte à lui ressembler de plus en plus. Pour rappel, ce n’est pas la première fois que l’entreprise de Mark Zuckerberg “emprunte” une fonctionnalité à la concurrence. Il suffit de citer les stories Snapchat, ou même plus récemment de la volonté de Facebook de créer un outil similaire à Clubhouse sur Messenger.