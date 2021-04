E3 2021 : l’évènement virtuel sera bien « 100 % gratuit »

Depuis que l’évènement annuel de l’E3 a confirmé son retour sous la forme d’une édition totalement virtuelle cette année, des rumeurs ont circulé prétendant que les organisateurs feraient payer l’accès à l’évènement. Ceux-ci ont tout de suite réagi en confirmant sur Twitter que l’E3 2021 sera bel et bien « 100 % gratuit ». Ils ont même précisé que « aucun élément ne nécessitera de payer », ce qui signifie qu’il n’y aura pas de contenu pour des membres VIP comme cela a pu être mentionné par certaines personnes ces dernières semaines.

E3’s 2021 digital show is a free event for all attendees. We’re excited to fill you in on all the real news for the event very soon. https://t.co/HzTzaQEosx

— E3 (@E3) April 1, 2021