Comic-Con 2021 : l’événement physique annulé

Comme l’E3, la Comic-Con se déroulera de manière entièrement numérique pour la deuxième année consécutive.

Coup dur pour les plus geeks d’entre nous qui espéraient pouvoir participer à des conventions et des salons liés aux jeux vidéo et à la pop culture en 2021. Le compte Twitter officiel de la Comic Convention de San Diego vient d’annoncer que, cette année encore, l’immense rassemblement physique qu’est le Comic-Con n’aura pas lieu comme prévu. À la place, les fans pourront participer gratuitement au Comic-Con@Home (Comic-Con à la maison) puisque l’événement sera tout de même maintenu de manière totalement numérique, comme cela se fait beaucoup depuis le début de la pandémie. Ce sera aussi le cas de l’E3, dont l’annulation vient d’être confirmée.

Les organisateurs ne perdent cependant pas espoir puisqu’ils espèrent pouvoir organiser le traditionnel rassemblement à San Diego dès 2022. D’ici là, il est probable que la situation sanitaire soit sous contrôle grâce à la distribution des vaccins et la propagation des personnes immunisées. Les organisateurs expliquent également que cette année difficile les a laissé avec des ressources financières moindres, ce qui les a poussé à réduire la durée de l’événement, qui se tiendra sur trois jours au lieu de quatre. Pensez donc à réserver votre week-end du 23 au 25 juillet pour pouvoir participer au salon virtuel.

La bonne nouvelle, c’est que les organisateurs prévoient d’organiser une deuxième convention d’ici novembre 2021. Cet événement serait physique mais devrait avoir un nombre limité de participants. Ils sont actuellement en train de travailler sur la faisabilité d’un tel événement. En effet, rien ne garantit qu’il pourra se tenir si, d’ici novembre, la situation sanitaire n’est pas sous contrôle. Pour les personnes qui ont acheté un badge pour l’édition 2021, ces badges seront automatiquement valables pour l’édition 2022, ou ils peuvent faire la demande d’un remboursement.