E3 2021 : le live show officiellement annulé ?

Un document touristique de Los Angeles confirme que l’édition 2021 de l’E3 ne se tiendra pas de manière physique.

On se doutait déjà que l’E3 2021 ne se déroulerait pas comme les autres années. L’E3 2020 ayant été complètement annulé à cause de la situation sanitaire, l’ESA (Entertainment Software Association) a décidé de s’adapter en 2021 et de proposer une nouvelle expérience du salon. Le mois dernier, on évoquait le fait que l’édition 2021 pourrait être totalement numérique. Cela semble se confirmer puisque le conseil d’administration qui gère le tourisme à Los Angeles a publié un powerpoint dans lequel est résumé l’ensemble des événements qui devraient se tenir dans la ville jusqu’à la fin de l’année.

Dans un tableau, on voit notamment l’E3 2021, qui a visiblement « annulé son événement en direct pour 2021 ». Mais ce n’est pas tout puisqu’il semblerait que l’ESA soit en train de réfléchir à une diffusion au Los Angeles Convention Center. Ce document nous confirme également que l’E3 devrait se tenir le 15 juin 2021, comme il avait été annoncé lors de l’annulation de l’édition 2020. Enfin, il est également précisé que l’ESA travaille aussi sur les éditions de 2022 et 2023. Cela signifie que l’association n’a pas l’intention d’abandonner l’événement de l’E3 pour l’instant, contrairement à ce que présageait une partie de la communauté. Il se pourrait aussi que les éditions futures ne soient pas totalement digitales comme pourrait l’être l’édition 2021, mais pourraient reprendre une forme d’événement physique, si toutefois la situation sanitaire s’améliore d’ici là. En ce qui concerne l’édition 2021, on se sait toujours pas officiellement à quoi s’attendre, même si l’on peut penser que le salon virtuel sera à base de livestream, d’interviews numériques et de présentations pré-enregistrées.