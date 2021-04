Présenté ce lundi 29 mars, l’Aerion AS3 est un nouvel avion de ligne commercial, capable de voler à Mach 4+, soit plus de 4900 kilomètres par heure.

Relier Paris à Pékin en moins de trois heures, ce sera (peut-être) bientôt possible grâce à ce nouvel avion supersonique. Présenté lundi 29 mars, ce nouvel objet volant baptisé AS3 a été dévoilé par la société floridienne Aerion, et pourrait être mis en circulation d’ici la fin de la décennie. Capable de transporte à son bord 50 passagers sur environ 13 000 km (soit 7 000 miles nautiques), l’engin pourra atteindre la vitesse maximale de Mach 4+, soit un peu plus de 4 900 km/h quatre fois la vitesse du son. L’objectif pour l’entreprise ? “Construire un avenir où l’humanité peut voyager entre deux points n’importe où sur la planète en moins de trois heures”, détaille le PDG d’Aerion dans une interview pour CNN.

“Le vol supersonique est un départ, mais ce n’est qu’un début” — Aerion

Des vols commerciaux à Mach 5 ?

Aerion fait, depuis quelques années, partie des entreprises les plus innovantes du secteur aérien. Alors que l’objectif Mach 4+ n’est même pas encore concret, le constructeur espère à termes, arriver à proposer des avions de ligne capable de voler jusqu’à Mach 5 soit 6200 km/h, sept fois plus vite qu’un modèle commercial longue distance. L’AS3 est le deuxième avion supersonique présenté par Aerion. Son prédécesseur l’AS2 devrait permettre de relier Londres à New York en seulement 4,5 heures. Le premier vol programmé de l’avion est déjà programmé en 2024, avec une mise sur le marché dès 2026. Si ces premiers essais s’avèrent concluants, il s’agirait là du premier avion supersonique à entrer en service commercial depuis le Concorde.