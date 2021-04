Fantasian, du créateur de Final Fantasy, est disponible sur Apple Arcade

Le jeu mobile du créateur de Final Fantasy est désormais disponible au téléchargement depuis Apple Arcade, le service de jeux vidéo par abonnement de la Pomme.

Il y a quelques semaines, le studio Mistwalker, fondé par le créateur de la franchise Final Fantasy, avait dévoilé un trailer pour son prochain jeu mobile, Fantasian. Le jeu est désormais disponible au téléchargement via Apple Arcade sur les appareils iOS et macOS. Le téléchargement initial est de 4,5Go et la traduction en français n’est pas encore disponible, il faudra donc choisir entre l’anglais ou le japonais pour le moment. Le jeu requiert les versions iOS 13 ou macOS 11 au minium pour être téléchargé. Enfin, vous pouvez jouer à Fantasian avec une manette puisque le jeu les prend en charge.

Fantasian est un jeu RPG qui raconte l’histoire de Léo, amnésique et souhaitant comprendre comment il a pu atterrir à l’endroit où il se trouve. La bande-son du jeu est un autre élément qui lie Fantasian à Final Fantasy puisque c’est le même compositeur, le célèbre Nobuo Uematsu, qui en est à l’origine. Les décors et environnements du jeu ont été créés à partir de dioramas, une méthode de reconstitution d’un environnement en miniature et en 3D, semblable à une maquette. Au total, ce sont 150 dioramas qui ont été utilisés pour construire tout l’environnement du jeu.

Pour rappel, Apple Arcade est un service d’abonnement à 4,99 euros par mois qui vous donne accès à des centaines de jeux mobiles, uniquement sur les appareils Apple.