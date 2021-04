Sony présentera ses nouveaux Xperia le 14 avril

La firme nippone nous donne rendez-vous le 14 avril prochain à partir de 9h30 pour découvrir sa nouvelle gamme de Sony Xperia.

Contrairement à LG, qui pourrait déserter définitivement le marché des smartphones dans les prochains jours, Sony ne lâche pas l’affaire et annonce un nouvel événement le 14 avril prochain pour y présenter ses nouveaux smartphones. Rendez-vous à 9h30, pour un événement en ligne accessible à tous !

Rendez-vous le 14 avril à 9h30 sur la chaîne YouTube #SonyXperia pour découvrir ce que nous avons à vous annoncer 😊 https://t.co/09ewO7WzB0 pic.twitter.com/cGYZpGdZmA — Sony France (@SonyFrance) April 1, 2021

Le constructeur a beau se montrer bien plus discret sur le secteur des smartphones que certains de ses concurrents comme Xiaomi ou Oppo actuellement, il n’empêche que Sony Mobile opte toujours pour une proposition originale avec sa gamme Xperia. A priori, ce nouvel événement pourrait ainsi être consacré à la présentation du futur fleuron de la marque, le Xperia 1 III, mais aussi deux autres smartphones, le Xperia 5 III et le Xperia 10 III.

Si la firme ne mentionne spécifiquement aucun de ces produits, les diverses fuites autour du plus haut de gamme d’entre eux nous permettent d’en dresser un premier portrait. Le Xperia 1 III pourrait ainsi être équipé d’un écran OLED 4K de 6,5 pouces au format 21:9 et avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. On devrait également y retrouver le Snapdragon 888, dernière puce haut de gamme de Qualcomm, couplée à 12 Go de RAM, 256 Go de stockage et une imposante batterie de 5 000 mAh. Enfin, côté photo/vidéo, la firme nippone pourrait miser sur un capteur principal de 64 MP.

Les rumeurs sont en revanche restées plutôt avares sur les deux autres modèles attendus, le Xperia 5 III et le Xperia 10 III, ce dernier pourrait beaucoup ressembler à son prédécesseur, d’après une fuite survenue en début d’année. Dans tous les cas, on aura le fin mot de l’histoire dans moins de deux semaines. Rendez-vous le 14 avril à partir de 9h30 sur la chaine YouTube de la marque pour découvrir la nouvelle gamme de Sony Xperia !