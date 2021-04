Le Time Magazine vend un NFT 131 000$, Funko et Atari se lancent

Le Time Magazine vient de vendre un NFT pour la bagatelle de 131 000 dollars, et va prochainement permettre à ses abonnés de régler en cryptomonnaies. Dans le même temps, Funko compte lier ses célèbre Pop! à cette technologie, tandis qu’Atari lance une collection unique.

Les NFT commencent à s’ériger en véritable phénomène de société. Pour rappel, il s’agit de jetons non-fongiles, des items numériques basés sur la Blockchain, et permettant d’authentifier un objet — virtuel ou non — comme étant unique. Et ce principe, il a déjà gagné de nombreux domaines, dont celui de l’art, de la musique, du web, de l’immobilier, du sport, et maintenant, celui des médias. Le célèbre Time Magazine a en effet mis aux enchères plusieurs de ses couvertures emblématiques sous la forme de NFT, et vient d’en vendre un, baptisé « Is Fiat Dead », pour la bagatelle de 83 ETH, soit environ 131 000 dollars.

Ce n’est pas tout, et le média entend s’imposer dans ce crypto-monde. D’après Keith Grossman, président du Time, le journal devrait prochainement permettre à ses lecteurs de régler leurs abonnements en cryptomonnaies. Le magazine recherche par ailleurs un nouveau directeur financier spécialisé dans la Blockchain pour mener à bien cette entreprise.

Is ____ Dead? One of our most iconic cover designs orig. produced in 1966 & again in 2017, @TIME recreated as NFTs along with a new, original cover: "Is Fiat Dead?" Available on @SuperRare: https://t.co/v2HxO5MZ9c Post on @TIME here:https://t.co/W4TENTAwO8 — Keith A. Grossman (@KeithGrossman) March 22, 2021

Funko et Atari sur le pont

Le Time Magazine n’est pas la seule entreprise à lier ses activités à la Blockchain. Funko, célèbre fabricant des figurines Pop!, a en effet annoncé récemment sa participation majoritaire dans TokenWave, le développeur de TokenHead, une application qui permet justement de regrouper ses NFT. La firme espère prochainement lier cette technologie avec ses figurines.

Même constat du côté d’Atari. L’ancien géant du monde des jeux vidéo vient en effet de lancer une collection de NFT aux enchères, comprenant de nombreux objets numériques à l’effigie de Pong ou de Centipede. La firme avait déjà fait parlé d’elle dans ce secteur à l’automne dernier en annonçant le lancement d’une cryptomonnaie maison, l’Atari Token.