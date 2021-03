Final Fantasy VII : Square Enix compare les versions PS4 et PS5 en vidéo

Dans cette vidéo, Square Enix compare la version PS4 à la version PS5 pour montrer toutes les optimisations du jeu sur console dernière génération.

Square Enix vient de dévoiler une vidéo comparant l’expérience du jeu Final Fantasy VII Remake Intergrade qui va bientôt sortir sur PlayStation 5 avec sa version PlayStation 4. Avant son arrivée le 10 juin prochain sur la console nouvelle génération de Sony, il est bon de comparer les performances que le jeu propose sur cette console par rapport à celles proposées sur la console ancienne génération.

Le plus frappant est la qualité d’image, nettement améliorée. La PS5 permettant de profiter de la 4k avec une fréquence d’images de 60fps, l’optimisation des graphismes est poussée à son maximum et la luminosité est beaucoup plus naturelle sur la version PS5. Les jeux d’ombres et de lumière sont bien présents, au même titre que les effets de brume et de fumée. Dans la version PS4, on peine à distinguer la brume alors que dans la version PS5, celle-ci est bien présente et renforce l’atmosphère du jeu.

Pour rappel, les détenteurs de la version PS4 de Final Fantasy VII Remake en version physique ou digitale pourront avoir accès gratuitement à la mise à jour next-gen sur PS5 s’ils en possèdent une. Toutefois, l’épisode supplémentaire avec Yuffie ne sera pas fourni grâce à cette mise à jour mais sera disponible à l’achat séparément. De plus, ceux qui ont acquis le titre grâce à leur abonnement PlayStation Plus ne pourront pas bénéficier de la mise à jour next-gen et devront racheter le jeu Final Fantasy Remake Intergrade au complet.