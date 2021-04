Nirvana, Amy Winehouse… L’IA de Google imagine de nouvelles chansons

Au travers ces créations inédites qui promettent déjà de ravir les amateurs de musique, l’association Over the Bridge espère sensibiliser sur les problèmes de santé mentale.

Depuis déjà quelques années, l’intelligence artificielle a tenté une incursion réussie dans le secteur musical. Après Endel, qui espérait vous détendre en travaillant, c’est au tour de Nirvana, Amy Winehouse et Jimi Hendrix de s’offrir une seconde carrière. Grâce à l’association canadienne Over the Bridge et à un programme d’intelligence artificielle, plusieurs nouveaux titres ont ainsi été créés artificiellement. L’objectif ? Rendre hommage aux artistes, et sensibiliser autour de l’importance de la santé mentale dans le milieu artistique.

Le club des 27 s’offre un revival

Pour mettre en avant son combat, qui est de venir en aide aux professionnels de la musique souffrant de problèmes de santé mentale, Over the Bridge a ainsi dévoilé une compilation inédite baptisé Lost Tapes of the 27 Club, en référence à aux tristement célèbres Club des 27, une liste d’artistes décédés à l’âge de 27 ans. Interrogé par le magazine Rolling Stone, Sean O’Connor de l’association explique : “Et si tous ces musiciens que nous aimons tant étaient soutenus en matière de santé mentale ? D’une façon ou d’une autre, dans l’industrie de la musique, la dépression est normalisée et romancée… Leur musique est perçue comme une souffrance authentique”.

Cet ambitieux projet musical a été rendu possible grâce à la puissance de Magenta, le programme d’intelligence artificielle de Google. Ce dernier a analysé l’intégralité de la discographie des artistes en question, afin de composer des musiques dans leur style. Un autre programme s’est ensuite chargé d’écrire des paroles, avant de laisser l’interprétation à des sosies vocaux. Pour la chanson Drowned in the Sun inspirée de Nirvana, c’est Eric Hogan qui s’est ainsi chargé d’interpréter Kurt Cobain. Un bel hommage, que vous pouvez retrouver en intégralité sur YouTube