Du jeu à la photo, voici tout ce que l’OPPO Find X3 Neo 5G peut faire pour vous

Entre quadruple capteur photo et SoC très performant, l’OPPO Find X3 Neo 5G arrive habilement à offrir aux amateurs de photo et de jeux vidéo le parfait compromis.

OPPO a lancé sa nouvelle série OPPO Find X3 et après notre plongée au cœur des milliards de couleurs affichées et capturées par l’OPPO Find X3 Pro 5G, découvrons le second terminal de la série : le Find X3 Neo 5G. Comme son grand frère, il saura réveiller les couleurs de photos, mais sans endormir le joueur qui est en vous. Entre performance, écran, photo, et style, l’OPPO Find X3 Neo 5G s’adapte à toutes les situations pour tous les utilisateurs. Il fait en revanche quelques ajustements pour être plus abordable, sans transiger sur les éléments essentiels. Vous avez donc le cœur de l’expérience d’un véritable flagship, sans en payer le prix.

Au commencement, il y a la photo

Le premier élément distinctif de cet OPPO Find X3 Neo 5G est sa configuration photo. Elle s’articule autour d’un capteur peu utilisé sur le marché avec son capteur Sony IMX766 de 50 MP ouvrant à f/1.8 avec de la stabilisation optique. C’est strictement le même capteur que la version Pro, vous pourrez donc capturer des clichés d’aussi bonne qualité. Le traitement logiciel d’OPPO, viendra ensuite parachever l’ensemble. Bref, sur son capteur principal, cette version Neo 5G fait aussi bien que le flagship.

On retrouve également 3 autres capteurs très intéressants avec d’une part un capteur ultra grand-angle pour vos paysages, d’autre part un téléobjectif capable d’offrir un zoom optique 2x et jusqu’à 20x avec le renfort du logiciel. Vient enfin le capteur macro, très pratique lorsque votre sujet est particulièrement proche. Avec ce quatuor, l’OPPO Find X3 Neo 5G a donc un capteur pour toutes les situations, des paysages à perte de vue, au plus petit des insectes.

Fluide jusque dans ses courbes

Après la photo, la deuxième pièce maîtresse d’un smartphone est son écran. Avec l’OPPO Find X3 Neo 5G vous pourrez aussi profiter de l’un des meilleurs affichages du moment dans son segment de prix. Sa dalle de 6,55 pouces compatible HDR 10+ utilise la technologie OLED et offre donc des contrastes irréprochables puisqu’ils sont purement et simplement infinis. C’est aujourd’hui pour cela que la technologie est particulièrement prisée sur les téléviseurs haut de gamme des amateurs de cinéma. Elle sera donc parfaitement adaptée au visionnage de vidéos issues des différentes plateformes de streaming. Pour l’utilisation courante et les jeux, elle dispose également d’un haut taux de rafraîchissement de 90 Hz pour un maximum de fluidité.

Une fluidité que l’on retrouve également dans les courbes du smartphone. OPPO a travaillé son design afin d’éviter les arrêtes nettes, désagréables sous les doigts. C’est fait non seulement grâce à des coins arrondis, mais aussi et surtout, grâce à l’écran incurvé sur les côtés et une face arrière qui en fait autant. De quoi assurer un supplément d’élégance, tout en épousant gracieusement votre paume lorsque vous le tenez. Ajoutez à cela un revêtement délicatement sablé et une épaisseur de moins de 8 mm et vous avez assurément un bien joli bijou dans la main.

Jouez vite, chargez rapidement

L’OPPO Find X3 Neo 5G a du cœur. Il en a même huit grâce à son très performant processeur Qualcomm® Snapdragon™ 865. Cette puce gravée en 7 nm reste à ce jour l’une des plus puissantes du marché. Elle est de plus épaulée par 12 confortables gigaoctets (Go) de mémoire vive. Le couple sera particulièrement apprécié des joueurs qui pourront profiter de leurs titres dans les meilleures conditions pendant quelques années. Cela fait de l’OPPO Find X3 Neo 5G l’un des smartphones les plus adaptés pour les gamers d’autant plus que sa compatibilité 5G vous permettra de profiter de la faible latence de la nouvelle norme réseau lorsqu’elle sera disponible chez vous. Si vous n’êtes pas joueurs, vous pourrez passer d’une application à l’autre en un clin d’œil. Avec autant de mémoire vive, le multitâche est un régal.

Comme toujours, OPPO n’oublie pas sa marque de fabrique : la recharge rapide. Grâce à la technologie SuperVOOC à 65W de la marque, il est possible de recharger totalement les accumulateurs du terminal en 35 min environ. Cela peut paraître anecdotique ou du moins peu utile quand on a l’habitude de recharger son téléphone de nuit. Loin de là en réalité. Car SuperVOOC permet justement de changer vos habitudes. Plus besoin de charger son smartphone la nuit, il suffit de le mettre en charge au réveil, pendant que l’on se prépare et vous voilà avec toute l’énergie nécessaire pour la journée à venir… et toute la nuit.

L’OPPO Find X3 Neo 5G est déjà disponible au prix de 799,90 euros. La série OPPO Find X3 est composée de deux autres terminaux : l’OPPO Find X3 Pro 5G au prix de 1149,90 euros et l’OPPO Find X3 Lite au prix de 449,90 euros. L’OPPO Find X3 Lite bénéficie jusqu’au 25 avril d’une offre de lancement avec les écouteurs sans fil OPPO W51 offerts en différé pour tout achat du téléphone. La marque arrive ainsi à présenter un smartphone pour tous les budgets. Elle propose également l’OPPO Watch 46mm, une montre connectée particulièrement complète qui sera un allié de choix au quotidien et aussi pour les sessions sportives.

Cet article est sponsorisé par OPPO. Il a été réalisé en partenariat par une équipe dédiée, indépendante de la rédaction du Journal du Geek.