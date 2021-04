Mise en lumière depuis les changements de CGU du géant WhatsApp, la plateforme de messagerie cryptée Signal autorise désormais l’échange de fonds en cryptomonnaie.

La fonctionnalité est encore en phase bêta, mais elle pourrait très vite se démocratiser à l’ensemble des utilisateurs. Mardi 6 avril, la plateforme de messagerie Signal a annoncé qu’elle intégrait la prise en charge de la plateforme MobileCoin pour son nouveau système de paiement peer-to-peer. Baptisé Signal Payments, l’outil est pour le moment uniquement accessible au Royaume-Uni, et ne prend en charge que la cryptomonnaie MOB de MobileCoin. Il constitue cependant un premier pas vers des échanges sécurisés entre les utilisateurs, dans la lignée de la transparence promise par Signal. En janvier dernier, le responsable de la communication de la plateforme Jun Harada expliquait ainsi : “Comme toujours, notre objectif est de garder vos données entre vos mains plutôt que les nôtres. La conception de MobileCoin signifie que Signal n’a pas accès à votre solde, à l’historique complet des transactions ou à vos fonds. Vous pouvez également transférer vos fonds à tout moment si vous souhaitez passer à une autre application ou à un autre service”.

En proposant à ses utilisateurs une solution de paiement sécurisée basée sur la blockchain, et à laquelle Signal n’a pas accès, la plateforme de messagerie cryptée s’illustre encore une fois par son respect des données utilisateurs, à l’heure où Facebook se retrouve encore une fois épinglé pour avoir laissé fuiter les informations personnelles de plus de 533 millions d’utilisateurs à travers le monde, dont 20 millions en France. Pour que l’initiative menée par Signal porte ses fruits, il faudra cependant sans doute qu’elle s’ouvre à d’autres devises cryptées, et notamment au Bitcoin et à l’Ethereum qui dominent actuellement le marché des monnaies virtuelles.