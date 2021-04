Monster Hunter World : ce chef recrée des plats du jeu dans la vraie vie

Les plats présentés par le chef sont non seulement très ressemblants mais aussi très appétissants. Vous pouvez désormais les cuisiner vous-même puisqu’il joint à sa vidéo la recette intégrale du plat.

Le chef Andrew Rea, derrière la chaîne Youtube culinaire Babish Culinary Universe, a décidé de recréer les plats d’une franchise mythique de jeux vidéo à l’occasion de la sortie du dernier opus en date. Il s’agit des plats de la série Monster Hunter que le chef a décidé de cuisiner dans la vraie vie, en recréant le plateau du chef de Monster Hunter World, jeu sorti en 2018 sur PlayStation 4, Xbox One, et PC.

Au menu, nous avons du Tepache, une boisson à l’ananas et aux épices, un poulet rôti, des brochettes de crevettes, bœuf Picanha et de saucisses au bœuf et à la graisse de porc, et en accompagnement des légumes et une paëlla revisitée. En plus de recréer les délicieux mets du jeu, Andrew Rea donne toutes les explications ainsi que tous les ingrédients nécessaires à la réalisation des plats et boissons à la maison. Vous n’avez donc plus d’excuses pour les essayer chez vous !

Ce n’est pas sans rappeler qu’en France, nous avons également un chef proposant des réalisations inspirées de jeux vidéos, films ou séries sur sa chaîne Youtube. Il s’agit de Thibaud Villanova, qui gère la chaîne Gastronogeek. Il publie également des livres avec ses recettes, dont le dernier en date est Gastronogeek 2 Le Retour.

Pour rappel, le dernier jeu Monster Hunter Rise est sorti le 26 mars dernier et connaît déjà un franc succès. Le jeu est disponible sur Switch.

