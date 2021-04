Supercell annonce trois nouveaux jeux Clash !

Après Clash of Clans et Clash Royale, Supercell dévoile trois nouveaux jeux situés dans l’univers de Clash mais aux gameplay bien différents. Découvrez les ici !

Dans une vidéo de présentation, les community managers des jeux Clash Royale et Clash of Clans, ainsi qu’un game designer des deux jeux, ont dévoilé une des plus grosses nouvelles concernant les projets de Supercell. En effet, l’entreprise prévoit de lancer prochainement trois nouveaux jeux, toujours inspirés de l’univers de Clash. Les jeux sont encore au début de leur phase de développement, ce qui signifie que des éléments présentés dans la vidéo pourraient ne jamais voir le jour ou être modifiés dans la version finale.

Le premier jeu est Clash Quest, un jeu de stratégie en tour par tour. Évidemment les joueurs des jeux de Supercell reconnaitront les barbares, les archers, les princes ou encore le P.E.K.K.A. Le jeu est organisé en niveaux à compléter pour passer au suivant. Le joueur démarre avec un certain nombre de troupes qu’il devra utiliser intelligemment pour vaincre les défenses ennemies disposées au préalable.

Le second jeu s’intitule Clash Mini, et il s’inscrit dans le style des jeux de plateau. Ce titre utilise des versions miniatures des personnages, pouvant être placés comme des pions sur un plateau de façon stratégique afin de l’emporter contre son adversaire. C’est un jeu qui se joue avec un adversaire en face, comme pour Clash Royale. Les deux joueurs placent leurs éléments sur le plateau en même temps, puis la partie commencent et les personnages s’affrontent.

Enfin, le troisième jeu présenté est Clash Heroes, un jeu d’aventure dans le monde et l’univers de Clash. Avec votre équipe de héros, vous parcourez ce monde et affrontez les ennemis qui s’y trouvent, aussi bien des squelettes que des géants gobelins. Le jeu reprendra un certain nombre de personnages déjà connus, ainsi que des personnages totalement inédits. C’est un jeu qui peut se jouer en multijoueur avec vos amis. Pour la première fois, Supercell a choisi de développer ce jeu avec Unreal Engine, le moteur de jeu 3D développé par Epic Games.

Plus de détails sur le développement des jeux seront postés par Supercell sur le site Clash.com. Pour le moment, aucune fenêtre de sortie n’a été dévoilée puisque ces jeux sont encore aux premiers stades de leur développement.