Diablo II Resurrected arrive ce weekend sur PC, mais pas pour tout le monde

Le Rôdeur Noir est bientôt de retour dans une version haute définition pour le plus grand plaisir des fans de la première heure. Il est disponible dès le 9 avril.

Blizzard vient d’annoncer une bonne nouvelle pour les fans de la franchise Diablo. Si le quatrième opus n’est pas prévu pour tout de suite, les joueurs PC pourront bientôt redécouvrir le titre culte Diablo II dans une version améliorée. Baptisée Diablo II : Resurrected, cette édition sera jouable dans sa version alpha technique dès le 9 avril à 15h. Celle-ci va durer jusqu’au 12 avril à 19h et ne sera disponible que pour quelques joueurs seulement. Ceux-ci pourront redécouvrir l’aventure solo du jeu, le point de concentration des développeurs. Blizzard dévoile qu’un autre test aura lieu pour la partie multijoueur, sachant qu’elle fait partie intégrante de l’expérience de Diablo II.

Blizzard explique que « les participants pourront choisir trois classes parmi les sept disponibles dans la version finale, et pourront parcourir l’intégralité des deux premiers actes du jeu. Ils pourront ainsi combattre avec le courageux Barbare, la rapide et agile Amazone ou la Sorcière et ses redoutables sorts ». Il est également précisé que « le niveau n’est pas limité, les participants pourront donc améliorer leurs personnages autant qu’ils le souhaitent jusqu’à la fin de l’alpha technique ».

Dans les améliorations apportées dans la version Resurrected, on retrouve des améliorations de la qualité visuelle, la résolution passant en 4K. Le jeu possède désormais des graphismes rendus entièrement en 3D et la bande-son a été remasterisée en Dolby Surround 7.1. Certaines améliorations du jeu concernent le contenu in-game directement. Notez que de nouvelles mécaniques ont été ajoutées pour le confort des joueurs, tels que le ramassage de l’or automatique et les coffres partagés. Le jeu prendra en charge les manettes pour un meilleur confort de jeux et pour ceux qui ne sont pas habitués à jouer au clavier/souris.