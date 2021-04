Impôts sur le revenu 2021 : Top départ pour les déclarations

Malgré un contexte sanitaire toujours incertain, la Direction Générale des Finances Publiques vient de confirmer le retour à la normale du calendrier de la campagne de déclaration de l’impôt sur le revenu.

Dès ce jeudi 8 avril, les contribuables français pourront déclarer et payer leur impôt sur le revenu sur Internet et par courrier. L’information a été confirmée cette semaine par la Direction Générale des Finances publiques à nos confrères de Capital, et promet donc de revenir à un calendrier classique, malgré la situation sanitaire. Pour rappel, les délais seront relativement courts cette année pour les contribuables souhaitant envoyer leur déclaration par la Poste. La semaine dernière, la DGFiP avait en effet fixé au 20 mai prochain le délai de dépôt du formulaire 2042. Ceux qui opteront pour la déclaration dématérialisée bénéficieront en revanche d’un peu plus de temps, puisque la date butoir sera fixée entre le 26 mai et le 8 juin 2021 selon leur commune de résidence.

Dates limites de dépôt pour les déclarations en ligne :

26 mai 2021 : Départements entre 01 (Ain) et 19 (Corrèze)

1er juin 2021 : Départements entre 20 (Corse) et 54 (Meurthe-et-Moselle)

8 juin 2021 : Départements entre 55 (Meuse) et 976 (Mayotte)

Favoriser le passage au numérique

Comme l’année dernière, Bercy espère ainsi inciter les contribuables à profiter du délai supplémentaire accordé par les formulaires en ligne pour adopter la déclaration dématérialisée. Il sera évidemment toujours possible de se rendre dans un centre des finances publiques pour les dossiers les plus complexes, mais ces derniers seront uniquement accessibles sur rendez-vous. En cas de retard de paiement, on rappelle que la Direction Générale des Finances Publiques prévoit une majoration financière à hauteur de 10% du montant de l’impôt dû, et jusqu’à 40% après un mois de retard.