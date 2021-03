Blizzard recrute pour un nouveau projet de jeu FPS/Action

Pour beaucoup de personnes, jeter un œil aux offres d’emplois des entreprises du monde vidéoludique est une occasion en or pour repérer les futurs projets de ces entreprises. Ces derniers temps, il semblerait que Blizzard veuille recruter de nouvelles têtes pour des projets qui n’ont pas encore dévoilés, dont un jeu de tir à la première personne. Dan John Cox, Senior Artist pour Blizzard, a notamment relayé plusieurs offres d’emplois via son compte Twitter, dont celle-ci.

My team is looking to hire a LOT of people on an REALLY REALLY cool unannounced project. We've even got some awesome Associate level design jobs!!

This is hands down the best project and team I've ever worked with in my career.

Message me or DM me and I'll toss you job links! pic.twitter.com/Maf3MnQL4R

— Dan John Cox (@danjohncox) March 11, 2021