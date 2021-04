“Hey Spotify”, le nouvel assistant vocal dédié à la musique

Après “Dis Siri”, “OK Google” et “Alexa”, c’est un petit nouveau qui fait son arrivée dans la famille grandissante des assistants vocaux.

Pour lancer un podcast ou une chanson depuis votre plateforme de streaming musical, vous n’aurez bientôt qu’à le demander. Sur iOS et Android, une nouvelle option commence doucement à apparaître dans le menu Interactions vocales de l’application mobile Spotify. Lorsque cette dernière est ouverte (et au premier plan pour les appareils iOS), il suffit désormais de héler le géant du streaming musical en le gratifiant d’un “Hey Spotify”. Disponible uniquement en anglais pour le moment, la fonction repérée pour la première fois en mars 2020 vient compléter l’assistant Spotify Voice, qui permettait déjà d’utiliser la recherche vocale en appuyant sur un bouton dédié. Cette fois, plus besoin d’interaction physique avec le smartphone, il suffit de demander à Spotify de lancer un artiste en particulier, une liste de lecture ou un contenu disponible sur la plateforme.

Et la vie privée ?

L’option est encore évidemment largement perfectible, notamment à cause du fait qu’elle nécessite malgré tout d’avoir l’application sous les yeux pour fonctionner. En revanche, le média américain GSM Arena note que la Politique de confidentialité de Spotify concernant ce nouvel outil semble plutôt respectueuse de la vie privée de ses utilisateurs. En effet, la plateforme indique que si le microphone doit évidemment être activé pour que son assistant vocal fonctionne, elle ne stocke aucun enregistrement, ni aucune transcription de recherche, contrairement aux autres géants du web comme Amazon ou Google, qui ont plusieurs fois été épinglés pour le stockage et l’utilisation abusive de ce type de données sensibles.

Pour le moment, les fonctionnalités proposées par Spotify sur son assistant vocal semblent encore assez limitées. En revanche, elles pourraient trouver tout leur intérêt en voiture, lorsqu’il est compliqué pour le conducteur de détacher ses mains du volant.