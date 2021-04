Nokia présente quatre nouveaux smartphones modestes mais durables

Ce 8 avril, Nokia sort de l’ombre et dégaine quatre nouveaux smartphones en France, les Nokia G10, G20, X10 et X20. Au menu : trois ans de suivi logiciel assuré, mais une fiche technique un brin modeste.

À l’occasion d’une conférence de presse donnée ce 8 avril, Nokia présente quatre nouveaux smartphones pour la France. Exit les nomenclatures complexes, le constructeur mise sur des noms simples : la gamme G d’un côté, et la X, un peu plus haut de gamme, de l’autre. Une troisième gamme plus modeste, la C-series, a également été présentée, mais elle ne devrait pas être lancée sur le marché français. Au total, on retrouve donc quatre smartphones, les Nokia G10 et G20, et les Nokia X10 et X20, qui bénéficieront tous d’un suivi logiciel d’au moins trois an, une éternité dans le monde Android.

Nokia G10 et G20

Si, esthétiquement, les Nokia G10 et G20 se ressemblent, ils se différencient sur le papier côté puissance et photo. Ainsi, les deux smartphones arborent un écran HD+ de 6,5 pouces doté d’une encoche en forme de goutte d’eau qui abrite une caméra frontale de 8 MP. Les deux offriront une excellente autonomie d’au moins deux jours complets grâce à leur imposante batterie de 5050 mAh. On retrouve un capteur d’empreinte digitale placé sur le côté, et même un bouton dédié à Google Assistant.

Du côté des différences, notons que seul le Nokia G20 offre le NFC. Autrement, on retrouve une puce MediaTek G25 couplé à 3 ou 4 Go de RAM sur le G10 et un SoC MediaTek G35 couplé à 4 Go de RAM sur le G20. Même constat du côté du bloc photo arrière. Le modèle le plus modeste dispose d’un triple module photo comprenant un capteur principal de 13 MP, un macro de 2 MP et un capteur de profondeur de 2 MP, tandis que le Nokia G20 embarque quatre capteurs : un capteur principal de 48 MP, un ultra grand-angle de 5 MP, ainsi que le même macro et capteur de profondeur.

Côté prix, le Nokia G10 sera disponible au prix de 149,90€ et le Nokia G20 au tarif de 179,90€.

Nokia X10 et X20

La série X de Nokia se montre un peu plus haut de gamme. Ainsi, les Nokia X10 et X20 troquent MediaTek pour Qualcomm et un Snapdragon 480. La dotation de RAM change en fonction des modèles, avec 4 ou 6 Go sur le X10 et 6 ou 8 Go sur le X20. Les deux proposent le même écran FHD+ de 6,67 pouces au format 20:9, lequel est poinçonné sur sa partie supérieure pour abriter un capteur frontal de 8 MP sur le X10, et de 32 MP sur le X20. Aussi, les deux proposent une batterie de 4 470 mAh, le NFC, un lecteur d’empreinte sur le côté, un bouton dédié à Google Assistant et une certification IP52.

À l’arrière, les deux modèles se différencient, bien qu’ils comportent chacun quatre capteurs dorsaux. Le Nokia X10 embarque un capteur principal de 48 MP, un ultra grand-angle de 5 MP, un objectif macro de 2 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Le Nokia X20, quant à lui, dispose d’un capteur principal qui monte à 64 MP, et le reste de la configuration est identique.

Le Nokia X10 sera disponible dans nos contrées au prix de 329,90€. Pour le Nokia X20, comptez 399,90€.