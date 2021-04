Guillaume Canet recrute Zlatan et Orelsan pour son film Astérix

Sur les réseaux sociaux, Guillaume Canet dévoile l’impressionnant casting de son nouveau long-métrage Astérix et l’Empire du Milieu. On retrouvera notamment Zlatan, Audrey Lamy, Gilles Lellouche et Jonathan Cohen.

Cela devait être l’un des projets d’envergure de l’année 2020. En raison de la pandémie, le tournage d’Astérix et l’Empire du Milieu a finalement été repoussé. Depuis, on était sans nouvelle du long-métrage réalisé par Guillaume Canet. En prise de vue réelle, il sera le premier film basé sur une histoire originale. Les détails de l’intrigue restent encore secrets, mais on en sait désormais un peu plus sur le casting. Sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à partager des images reprenant l’identité visuelle des albums de René Goscinny et Albert Uderzo. Si on savait déjà que le duo était incarné par Guillaume Canet et Gilles Lellouche, qui succéderont donc à Edouard Baer et Gérard Depardieu, on ne savait pas encore qui leur ferait face. Et il y a du beau monde !

Un casting de haute-voltige

Le sportif Zlatan Ibrahimović va faire une petite incursion dans les salles obscures. Selon une image partagée par le footballeur lui-même, il incarnera Antivirus, un légionnaire romain bien connu des fans du film d’Alain Chabat. Dans le long-métrage sorti en 2002, c’est Jean-Paul Rouve qui lui prêtait ses traits. L’as du ballon rond sera rejoint par les Youtubers McFly et Carlito, qui joueront respectivement Radius et Cubitus. Audrey Lamy sera aussi de la partie (Bonemine) tout comme Marion Cottilard (Cléopâtre) et la chanteuse Angèle (Falbala). Philippe Katerine, qui semblait taillé pour le rôle, se glissera quant à lui dans la peau du barde Assurancetourix. La liste ne s’arrête pas là puisqu’on retrouvera aussi Jonathan Cohen (Graindemaïs), José Garcia (Biopix), Vincent Cassel (César), Orelsan (Titanix), Thomas VDB (Sinus) et Ramzy Bedia (Epidemaïs). L’humoriste Laure Felpin devrait quant à elle camper un personnage nommé Carioca.

Pour le moment, le film n’a pas encore de date de sortie officielle. Avant le report du tournage, il était prévu pour l’année 2022. Il y a quelques jours, Guillaume Canet avait dévoilé une image avec l’inscription “J-7″, si rien n’a été confirmé pour le moment, il pourrait s’agir de la date de lancement du tournage qui devrait se dérouler en France et au Maroc. En attendant, Netflix prépare une série animée avec Alain Chabat aux commandes.