Twitch peut bannir ceux qui ne respectent pas ses règles hors de la plateforme

La plateforme de livestream peut désormais bannir des utilisateurs pour harcèlement, même si celui-ci se produit sur d’autre médias ou plateformes hors ligne.

Twitch vient de dévoiler un changement dans ses conditions d’utilisation, et plus précisément en ce qui concerne la mauvaise conduite de ses utilisateurs. La règle du bannissement pour tout cas de harcèlement ou de mauvais comportement à l’égard des autres vient d’être étendue et ne concernera plus seulement Twitch. Cela signifie qu’un utilisateur peut désormais être banni de la plateforme, même si le harcèlement a été perpétré sur un autre réseau social ou n’importe quel média hors ligne.

Cette politique se divise en deux catégories : la première concerne le harcèlement sur et en dehors de Twitch, et la deuxième concerne uniquement le harcèlement en dehors de la plateforme. Pour la première catégorie, rien n’a changé. Lorsque Twitch examine un cas de harcèlement ayant eu lieu sur la plateforme, l’entreprise prend en compte tout harcèlement survenu sur Facebook, par exemple. Désormais, avec l’ajout de la seconde catégorie, si Twitch découvre « des infractions graves qui posent un risque substantiel pour la sécurité de la communauté Twitch » survenues sur d’autres plateformes ou médias, alors l’entreprise se réserve le droit d’agir en conséquence. Parmi les infractions graves, on retrouve les motifs suivants : violence meurtrière ou extrémisme violent, activités terroristes, menaces crédibles de violence de masse, réalisation ou complicité délibérée d’activités sexuelles non consenties ou encore l’exploitation sexuelle d’enfants, entre autres.

Pour mettre en place ce nouveau système de sanction, Twitch a demandé l’aide d’un cabinet juridique externe afin d’enquêter et récolter des preuves tangibles plus facilement en ce qui concerne les plateformes extérieures. Twitch n’a pas révélé le nom du cabinet en question mais a précisé que « ces enquêtes sont très complexes et leur résolution peut prendre beaucoup de temps et de ressources. Pour les comportements qui ont lieu en dehors de Twitch, nous devons compter davantage sur les forces de l’ordre et d’autres services pour partager des preuves pertinentes avant de pouvoir avancer ».