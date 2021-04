YouTube reste le réseau social le plus populaire aux États-Unis

Malgré une concurrence toujours plus rude, YouTube tient bon. Le réseau social reste cette année encore le plus populaire, avec 81 % des Américains qui l’utilisent fréquemment. En revanche, Facebook stagne.

Depuis plusieurs années maintenant, YouTube s’est imposé comme le réseau social le plus populaire. 2020 ne fait pas exception puisque selon une étude du Pew Research Center, 81 % des Américains utilisent la plateforme fréquemment. C’est plus qu’en 2019, où l’on estimait que 73 % de la population américaine se rendait sur le réseau social. Cette étude, menée sur un panel de 1 502 adultes américains, place donc la plateforme détenue par Google en grand vainqueur de la guerre des réseaux sociaux. Pour autant, la concurrence est rude à l’heure où de nouvelles plateformes émergent. Se sentant sans doute un peu menacée par le succès fulgurant de TikTok, YouTube s’est d’ailleurs “inspiré” du géant Chinois pour développer une fonctionnalité similaire : Shorts.

Facebook stagne, mais reste à la seconde place

Facebook semble éprouver quelques difficultés à convaincre de nouveaux utilisateurs. Le réseau social historique stagne et reste à la seconde place, avec 69 % de part de marché. Les jeunes désertent le géant de Mark Zuckerberg, au profit de sa filiale Instagram. 71 % des 18-29 ans l’utilisent, contre seulement 40 % pour l’ensemble des adultes. Chez les jeunes, toujours, Snapchat a la cote (65 %).

Une croissance assez faible en 2020

Si la pandémie mondiale a largement profité à TikTok, qui fait son entrée au classement en 2020 (21 % pour les adultes et 48 % chez les 18-29 ans), ce constat ne s’applique pas à l’ensemble des réseaux sociaux disponibles aux États-Unis. Selon l’étude, la croissance de chacune des applications reste assez faible. Les seules exceptions sont YouTube et Reddit. Alors qu’ils étaient seulement 11 % à l’utiliser en 2019, le pourcentage d’Américains qui se rendent sur Reddit régulièrement est désormais de 18 %. “Cela témoigne d’une tendance plus large, selon laquelle l’adoption à la plupart de ces applications de la dernière décennie a ralenti” peut-on lire dans l’étude.

Les Américains restent toujours aussi accros aux réseaux sociaux

Si la croissance de la plupart des applications a largement ralenti, le temps passé sur chacune d’entre elles continue de croître. Parmi les utilisateurs de Facebook, 49 % d’entre eux déclarent se rendre sur l’application plusieurs fois par jour, contre 45 % pour Snapchat et 38 % pour Instagram. Pour YouTube, 1 tiers des spectateurs regarde au moins deux vidéos par jour.