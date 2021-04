Football : Twitch accueille la Ligue 1 Uber Eats

La plateforme de streaming vidéo va diversifier son activité, en accueillant le Championnat de France de football et l’intégrale de la eLigue 1.

Si Twitch est une plateforme historiquement dédiée au gaming, son activité s’est largement diversifiée depuis quelques années, au point qu’on y trouve désormais tout et n’importe quoi, depuis les cours d’art et de musique en passant par la cuisine et l’ASMR. Cette fois, c’est vers le sport que Twitch va se tourner. Dans un communiqué officiel, on apprend en effet que la Ligue 1 Uber Eats vient de lancer sa propre chaîne Twitch. Au menu : des programmes originaux autour du Championnat de France 2021, mais aussi la diffusion en live et en exclusivité de l’intégralité de la eLigue 1. Tout au long de la saison, les viewers pourront ainsi retrouver le streamer Rivenzi dans une nouvelle émission inédite, qui reviendra en direct sur les moments marquants de la compétition en compagnie de plusieurs invités passionnés. Dans l’émission Ligue 1 Legends, le journaliste Alex de Castro mettra à l’honneur les plus belles archives du Championnat de France aux côtés de ses chroniqueurs et d’anciens joueurs emblématiques, comme Ludovic Giuly (qui a successivement porté les couleurs de l’Olympique Lyonnais, de l’AS Monaco, du PSG et du FC Lorient).

Diffuseur officiel de la eLigue 1

Jusqu’au 5 juin prochain, la chaîne Twitch officielle de la Ligue 1 Ubereats devient ainsi le diffuseur officiel de la eLigue 1 FIFA 21. Les fans pourront ainsi se réunir directement sur la plateforme pour suivre en direct le eChampionnat de France officiel. L’occasion de retrouver les matchs en exclusivité, mais aussi plusieurs émissions de divertissement construites autour de l’évènement, et animées par Quento et TPK.

Rendez-vous dès aujourd’hui à 19 heures sur la chaîne Ligue 1 Uber Eats pour le coup d’envoi de la compétition eSport.