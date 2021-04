Bon plan : pourquoi il vaut (mieux) acheter son Galaxy S21 sur le site officiel ?

Les Samsung Galaxy S21 sont mis à l’honneur sur le site officiel. Attention, l’opération spéciale Pâques se termine déjà le dimanche 11 avril.

Samsung est en plein dans les offres de Pâques ce week-end. À l’occasion de cette opération spéciale, le site officiel met en avant plusieurs promotions. Celles-ci concernent les derniers Samsung Galaxy S21, une gamme premium composée de trois modèles qui a été officialisée en début d’année.

Les offres de Pâques Samsung sont une excellente occasion pour bénéficier de nombreux avantages tout en choisissant votre nouveau Galaxy S21. D’autre part, le Galaxy A51 est également visé par une offre sur la boutique officielle. Il s’agit d’un des meilleurs smartphones de milieu de gamme — il se place aussi parmi les modèles les plus vendus dans le monde.

Galaxy S21 5G à 859€ + 100 euros de bonus reprise + un chargeur sans fil offert avec le code CHARGES21 + SmartTag offert + Galaxy Buds Live offert + 2 ans de garantie Samsung Care offerte avec le code MONS21PROTEGE+ 30% sur les accessoires + 5% en Samsung Rewards

Pour en savoir plus sur les promos de Samsung, c’est ici :

Voir les offres Samsung

Les Samsung Galaxy S21 sont les derniers modèles dévoilés par le constructeur. Il s’agit d’une gamme premium composée de trois modèles : Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra, tous se positionnent parmi les smartphones les plus puissants au monde. Nous avons eu l’occasion de tester les Galaxy S21 et S21 Ultra — nous avons été convaincus par les performances techniques de ces modèles. Avec les offres de Pâques mises en avant sur le site officiel, vous profitez actuellement de nombreux avantages. À peine officialisée, cette génération a déjà droit à une offre immanquable.

Les nouveaux Galaxy S21 s’accompagnent de plusieurs arguments forts qu’on retrouve dès à présent sur la boutique officielle. En effet, vous bénéficiez directement de 100 euros de bonus reprise, un premier point fort à prendre en compte lors de l’achat de votre prochain smartphone. D’autres avantages s’ajoutent à celui-ci.

Pour les offres de Pâques, prendre un Samsung Galaxy S21 vous donne droit à l’assurance Samsung Care offerte pendant deux ans (code MONS21PROTEGE), à un chargeur sans fil (code CHARGES21) et à un SmartTag offert. Ce dernier prend la forme d’une petite balise que vous pouvez mettre sur vos clefs puis faire sonner depuis votre smartphone en cas de perte. La boutique officielle offre aussi une paire de Galaxy Buds Live, des écouteurs sans fil premium conçus par le constructeur. Vous profitez aussi de 5% en points Samsung Rewards et -30% sur les accessoires (coque de protection, etc).

Tous ces avantages proposés par Samsung sur le site officiel font largement baisser le prix du Galaxy S21. Vous faites tomber le tarif de votre nouveau smartphone de plusieurs centaines d’euros avec ces offres de Pâques. Le site officiel met la barre très haute avec des arguments forts quelques semaines à peine après la sortie de ces nouveaux modèles. Si vous hésitez encore, n’attendez pas trop longtemps, car les ruptures de stock vont arriver très vite.

Le Galaxy S21, un smartphone plus que premium

La gamme des Samsung Galaxy S21 se compose uniquement de modèles premium. Ces trois smartphones se placent aux côtés des appareils les plus puissants disponibles sur le marché en 2021. Ils affichent tous des performances de folie, peu de concurrents sont capables de rivaliser avec le numéro 1 mondial. Les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra ont droit à des écrans AMOLED d’une taille respective de 6,2 pouces, 6,7 pouces et 6,9 pouces. Une fois de plus, le constructeur s’illustre en mettant en avant son savoir-faire sur les écrans, le résultat est à la hauteur.

Tous les Samsung Galaxy S21 tirent leur puissance d’une puce Exynos 2100 (gravé en 5 nm), il s’agit d’un processeur développé par le constructeur. Celui-ci est également un des meilleurs du marché pour les smartphones Android. Il assure le bon fonctionnement des téléphones tout en vous permettant de profiter de vos jeux mobiles préférés et de vos applications lourdes (retouche d’image, etc). L’expérience utilisateur est fluide et sans latence.

Samsung a également misé sur la qualité photo de cette nouvelle gamme. Les Galaxy S21 et S21+ sont doté d’un triple module photo composé d’un module principal de 12 Mpx, d’un module ultra grand-angle et d’un téléobjectif. Le Galaxy S21 Ultra est le modèle le plus haut de gamme de cette génération, il est doté d’un triple module aussi, mais avec un capteur principal de 108 Mpx et deux téléobjectifs. La qualité d’image est au rendez-vous, qu’il s’agisse de photo ou de vidéo.

Cette gamme bénéficie également d’une belle autonomie. Les tailles de batteries sont respectivement de 4 000 mAh, 4 800 mAh et 5 000 mAh pour les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra. Tous ces modèles ont droit à la charge rapide et à la charge inversée, c’est l’assurance de retrouver un bon niveau d’autonomie en un rien de temps. Vous tiendrez largement plus d’une journée sans recharge avec un usage classique.

Samsung fait le show avec les offres de Pâques

Les offres de Pâques sur le site officiel ne s’arrêtent pas aux Galaxy S21. En effet, on retrouve aussi une excellente promotion sur le Galaxy A51, une référence sur le marché des smartphones de milieu de gamme. Avec la remise, il passe à 299 euros avec un SmartTag offert. Si vous avez un budget plus réduit, il vous permettra de bénéficier de la qualité Samsung à prix plus réduit, sachant qu’il survole le reste des modèles présents sur le même créneau. La marque propose aussi des deals sur les téléviseurs, les tablettes ou les appareils d’électroménagers.

Si ces offres de Pâques sont agressives, elles sont aussi limitée par le temps et les stocks disponibles. Plusieurs ruptures de stock ont déjà eu lieu sur les Samsung Galaxy S21 et Galaxy A51. Si vous souhaitez en profiter, pensez à ne pas attendre trop longtemps. De plus, l’opération prend officiellement fin dans quelques jours — il en est de même pour les avantages sur la nouvelle gamme.

Samsung propose une politique de retour sur son site officiel. Si vous craquez pour le Galaxy S21, vous avez jusqu’à 14 jours pour retourner le modèle suite à la livraison de la commande. Dans ce cas, sachez que le retour du produit est gratuit et que le constructeur vous rembourse en intégralité. Il faut que l’appareil soit retourné comme neuf.

Pour découvrir tous les deals chez Samsung, c’est par ici :

Voir les offres Samsung