THX : un dongle USB pour une meilleure qualité audio avec les smartphones

THX, l’entreprise qui conçoit les systèmes de son pour les salles de cinéma, lance son premier produit grand public… Destiné, évidemment, aux amateurs de bon son !

Les utilisateurs de smartphones qui exigent une restitution sonore impeccable de leurs morceaux préférés doivent bien souvent emporter avec eux un DAC et un ampli portable. Avec l’Onyx, THX leur propose une solution plus élégante et surtout moins encombrante pour écouter de la musique avec la meilleure qualité audio possible.

Compatible MQA

Cette alternative aux DAC traditionnels est un dongle USB d’un côté et de l’autre un port jack. Le module comprend trois LED qui signalent la qualité audio : standard, haute résolution, Direct Stream Digital (DSD) ou Master Quality Authenticated (MQA). Le constructeur fournit un adaptateur USB-C vers USB-A, ce qui permet d’utiliser l’Onyx avec un PC.

À l’intérieur du dongle se trouve une puce ampli AAA-78 signée THX. Le fabricant explique que cette puce confère à l’Onyx une puissance similaire à celle d’un DAC « de bureau » ou qu’un ampli, mais en beaucoup plus petit, évidemment. La puce réduit trois types de distorsion jusqu’à 40 décibels et maximise la puissance en sortie pour une gamme dynamique plus importante. THX promet également une fidélité audio extrêmement fidèle, notamment grâce à un DAC ESS ES9281PRO.

En annonçant le support des MQA (Master Quality Authenticated), THX met la barre très haut car ces masters intègrent les détails originaux des enregistrements. Autrement dit, c’est la musique telle qu’elle a été captée par le studio ou durant un concert. Tidal est une des rares plateformes de streaming à distribuer ce type de fichiers dans sa formule Hi-Fi.

L’Onyx est compatible avec n’importe quel appareil équipé d’un port USB-C ou USB-A, ce qui inclut les PC, les Mac, les appareils Android et les iPad (ceux avec un port USB-C). Pour fonctionner avec un iPhone, qui intègre un port Lightning, il faut l’adaptateur pour appareil photo d’Apple. Le produit est commercialisé au prix de 209,99 €.