Les rumeurs annoncent l’annulation du Pixel 5a, Google dément !

En démentant la rumeur affirmant que le Pixel 5a était annulé, Google devance largement la présentation de ce modèle meilleur marché du Pixel 5. Et donne aussi quelques informations intéressantes… et décevantes !

Non, le Pixel 5a n’est pas annulé ! Google a tenu à donner tort aux rumeurs qui circulaient cette fin de semaine sur ce smartphone, déclinaison moins chère du Pixel 5 sorti en fin d’année dernière. Ce futur modèle est bel et bien toujours en développement, mais la mauvaise nouvelle c’est que le Pixel 5a 5G ne sortira qu’aux États-Unis et au Japon.

Une distribution limitée

Si la distribution du smartphone milieu de gamme est aussi limitée, c’est en raison des difficultés actuelles de la chaine d’approvisionnement mondiale qui manque de composants. Une pénurie qui touche aussi bien les constructeurs automobiles que les fabricants de consoles de jeux ou ceux de cartes graphiques. Et Google n’est donc pas épargné.

Le Pixel 4a avait été annoncé en août 2020 et lancé dans la foulée aux États-Unis (seulement à partir du 1er octobre en France). Il est possible que le moteur de recherche profite de sa conférence des développeurs Google I/O, programmée du 18 au 20 mai, pour dévoiler ce Pixel 5a 5G.

D’après OnLeaks, le Pixel 5a devrait adopter un design très proche du Pixel 4a 5G, avec un écran de 6,2 pouces poinçonné en haut à gauche pour l’appareil photo en façade, un capteur d’empreintes digitales au dos, ainsi que deux appareils photo à l’arrière. Si Google parvient à conserver un prix attirant (le Pixel 4a 5G coûte 499 €), ce modèle pourrait rencontrer un certain succès… mais pas en Europe malheureusement.