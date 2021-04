Un forum de pirates… piraté !

C’est un remake moderne de l’arroseur arrosé. Un forum de pirates a été piraté, et la base de données contenant les informations confidentielles de milliers de membres est dans la nature.

Carding Mafia, un forum où des pirates s’échangent des cartes de crédit volées a été piraté, et dans l’opération ce sont les données de 207.744 utilisateurs qui sont disponibles. La brèche expose leurs adresses e-mail, adresses IP ainsi que leurs mots de passe hachés, d’après la découverte du service Have I Been Pwned qui permet de savoir si certaines de ses informations privées ont fuité dans des bases de données hackées.

990 Go de données piratées

À l’heure actuelle, les organisateurs du forum n’auraient toujours pas prévenu leurs membres de cette fuite. Carding Mafia compte plus de 500.000 utilisateurs, selon les statistiques fournies par la plateforme. Une attitude dangereuse, car dans ce genre de cas la prudence exige d’avertir les utilisateurs afin qu’ils modifient leurs mots de passe a minima.

Les informations contenues dans la base de données ont été testées et vérifiées par Have I Been Pwned, qui a pu confirmer leur légitimité. Sur un autre forum, un utilisateur a donné des détails sur le fichier : il contient 600.000 messages, 130.000 discussions et pèse 990 Go. Surtout, la base de données s’échangerait gratuitement sous le manteau…

Au vu du profil des membres de Carding Mafia et de la nature de ce forum, il n’y a pas grand monde qui ira pleurer pour eux. Malgré tout, c’est une piqûre de rappel pour tous les gestionnaires de forums et de services en ligne : même ceux qui se revendiquent pirates peuvent être des cibles de hackers !