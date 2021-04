Hyundai utilise plus de 3.000 drones pour faire la pub de sa marque Genesis

Les feux d’artifice prendront-ils bientôt leur retraite ? On peut le craindre : les drones emportent tout sur leur passage ! Et les figures qu’ils peuvent réaliser en plein ciel sont très impressionnantes.

Pour célébrer le lancement de sa marque de luxe Genesis en Chine, Hyundai a organisé à Shanghai un incroyable ballet de drones pour vanter ses mérites. On a difficilement fait plus joli, même si en bout de course, il s’agit évidemment de publicité.

Nouveau record Guinness

La flotte de drones utilisée par Hyundai permet au constructeur d’empocher un record Guinness, celui du plus grand nombre de « véhicules aériens sans pilote » (UAV) présents simultanément dans le ciel. Il faut dire que l’entreprise avait mis le paquet : il a fallu 3.281 drones pour effectuer cette danse à Shanghai le 29 mars dernier.

Le record brisé par Genesis appartenait auparavant à une entreprise du nom de Shenzhen Damoda Intelligent Control Technology, qui avait lancé 3.051 drones le 20 septembre dernier. La vidéo ci-dessous est encore plus impressionnante que celle de Hyundai !

Les flottes de drones pour ces démonstrations à grand spectacle sont de plus en plus utilisées pour en mettre plein les yeux aux spectateurs. Cela a été le cas lors des Jeux olympiques d’hiver organisé en 2018 à Pyeongchang, en Corée du Sud. La démonstration avait valu à Intel de détenir pendant un temps le record des UAV, avec 1.218 drones en l’air.