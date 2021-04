Black Adam : début de tournage pour le film avec Dwayne Johnson

C’est sans doute l’une des gestations les plus longues de ces dernières années. 7 ans après son annonce, le film Black Adam se concrétise enfin. Le développement chaotique et les diverses menaces d’annulation n’auront pas entamé la volonté de Dwayne Johnson à incarner le personnage emblématique de l’univers de Shazam!. C’est donc non sans fierté que l’acteur a partagé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux. Via un post Instagram, The Rock a annoncé le lancement du tournage du film qui sortira en juillet 2022. “Histoire en devenir, extrêmement excité et quel moment d’humilité à partager avec vous. Lancement officiel du JOUR 1 du tournage de Black Adam”.

La réalisation du film sera assurée par Jaume Collet-Serra. Le cinéaste n’en est pas à son premier essai puisqu’il est un habitué des productions musclées comme pour The Passenger avec Liam Nesson. Au casting de Black Adam, on retrouvera notamment Aldis Hodge (Invisible Man) dans le rôle de Hawkman, Noah Centineo (To All the Boys) dans celui d’Atom Smasher et Quintessa Swindell (Trinkets) dans celui de Cyclone. Pierce Brosnan sera aussi de la partie, il devrait incarner un certain Dr. Fate. Marwan Kenzari (Aladdin) est aussi annoncé, dans un rôle qui reste pour le moment secret.

Une intrigue encore très mystérieuse

Bien connu des amateurs de comics DC, le personnage est l’un des antagonistes emblématique de Shazam!. Il devrait d’ailleurs l’affronter dans le troisième opus des aventures du super-héros à l’écran. Avant cela, Black Adam a donc l’ambition d’introduire le personnage comme il se doit, histoire de leur offrir une réunion au sommet. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le personnage de Black Adam, il est nécessaire de rappeler que cette figure anti-héroïque oscille entre le bien et le mal au fil des différents récits. Disposant des pouvoirs de six Dieux Égyptiens, il est l’un des êtres les plus puissants de l’univers et ne met pas toujours ses capacités extraordinaires au profit du bien. Cette dualité devrait être au cœur de l’intrigue, encore mystérieuse, du film de Jaume Collet-Serra. Il faudra donc attendre les premières images pour découvrir de quoi il en retournera.