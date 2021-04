Bon plan VPN : 3 offres pour devenir anonyme sur internet

Si vous voulez plus de confidentialité sur Internet, c'est le moment de passer à l'action avec ces offres VPN très attractives.

Le secteur des VPN grandit de jour en jour. Il faut dire que les applications VPN permettent aux internautes de sécuriser leurs données en ligne et d’accéder à des contenus partout dans le monde. Par contre, le choix n’est pas si simple car seule une poignée de VPN parvient à remplir ces missions. Ne vous en faites pas, aujourd’hui, les promotions dont nous allons parler proviennent de trois VPN très performants. Il s’agit de CyberGhost, NordVPN et Surfshark.

Avec son offre très attractive à -83%, CyberGhost a un léger avantage par rapport à ses concurrents. Le prix de son abonnement 3 ans passe à 2€ par mois au lieu de 11,99€ et 3 mois gratuits sont offerts. Cela représente presque 390€ d’économies sur la période.

Cette promotion ne dure que quelques heures alors ne tardez pas trop pour en profiter :

Voir l’offre CyberGhost VPN

CyberGhost VPN à seulement 2€ par mois

Difficile de faire mieux que CyberGhost avec sa remise immédiate de -83% sur son forfait 3 ans. La souscription (qui se réalise en un seul paiement) passe à 78€ au lieu de 467€ hors période promotionnelle. À cela s’ajoute 3 mois gratuits offerts par le fournisseur ce qui allonge la durée d’utilisation à 39 mois au total. Le VPN vous revient alors à 2€ par mois, un prix dérisoire au vu de toutes les fonctionnalités de CyberGhost.

L’application CyberGhost rend la navigation plus sécurisée mais aussi beaucoup plus libre. Pour cela, le VPN met à disposition de ses utilisateurs plus de 6 800 serveurs dans 89 pays. Cette infrastructure étendue permet de modifier votre emplacement géographique sur Internet comme bon vous semble afin de débloquer des sites susceptibles d’être bloqués dans votre région.

CyberGhost s’adapte à tous les profils d’internautes en proposant des serveurs dédiés au streaming et au téléchargement. Selon vos activités, vous pourrez donc vous connecter à l’un d’eux afin d’optimiser votre connexion.

Afin de protéger vos données, CyberGhost VPN chiffre le trafic web entrant et sortant de votre appareil via l’algorithme AES-256. En couplant ce chiffrement puissant à la dissimulation de votre adresse IP réelle, il garantit une navigation confidentielle.

Pour profiter du VPN et de sa protection à tout moment, il suffit d’un seul abonnement chez CyberGhost. En effet, un compte actif autorise sept connexions en simultané. L’application étant compatibles sur la plupart des supports (ordinateurs, smartphones, tablettes, Smart TV et boîtiers connectés), cela permet de couvrir tous vos appareils.

Si vous êtes hésitant, sachez que l’offre promo de CyberGhost est 100% remboursable pendant les 45 jours suivant la date d’achat.

Profiter de l’offre CyberGhost VPN

NordVPN lance une offre spéciale

NordVPN propose un service VPN aussi complet que CyberGhost. Son offre est un peu moins avantageuse mais elle mérite tout de même qu’on s’y intéresse. Pour en profiter, les nouveaux clients devront souscrire au forfait 2 ans et s’acquitter du paiement en une fois. Heureusement grâce à une remise de -68%, le tarif chute à 71€ contre 229€. Ensuite, vous gagnerez un abonnement NordVPN d’un mois ou d’un an gratuitement. Le cadeau est désigné de manière aléatoire, mais dans tous les cas vous ne repartirez pas les mains vides et vous rallongerez l’utilisation de votre VPN à coup sûr.

Côté infrastructure, NordVPN enregistre environ 5 400 serveurs dans 59 pays du monde. Une connexion à l’un d’eux permet de changer son adresse IP et de simuler de nombreuses localisations selon ses préférences et ses besoins. Vous pourrez par exemple regarder la télévision française depuis l’étranger ou accéder au catalogue Netflix US depuis l’Hexagone.

La particularité de NordVPN se sont ses serveurs spécifiques. Certains sont conçus pour le téléchargement de torrents (serveurs P2P), d’autres pour accentuer la confidentialité (Double VPN) ou encore pour naviguer dans des zones censurant l’accès à Internet (Obfusqués).

Peu importe le serveur choisi, la connexion est anonyme et hautement sécurisée grâce au chiffrement de bout en bout. Concrètement, cela signifie que plus personne ne pourra exploiter vos données ni vos activités en ligne. Aussi, les fonctionnalités Kill Switch et CyberSec maximisent votre protection.

Notez qu’un compte NordVPN peut protéger jusqu’à six appareils en même temps. Si vous voulez tester cette application sans risque, c’est possible car l’offre est garantie pendant 30 jours.

Profiter de l’offre NordVPN

Surfshark VPN, l’alternative bon marché

Pour ceux qui n’auraient pas trouvé leur bonheur avec CyberGhost ou NordVPN, Surfshark est peut-être la solution. Avec son offre du jour, Surfshark est plus abordable que jamais. Son abonnement d’une durée de 2 ans ne coûte que 50€ ce qui équivaut à 2,09€ par mois au lieu de 10,89€ normalement. Pour couronner le tout, cette offre comprend des connexions simultanées illimitées et une garantie de remboursement de 30 jours.

Le réseau de Surfshark s’étend dans 65 pays à travers plus de 3 200 serveurs. Ici aussi, le choix en termes de géolocalisations est immense. Les serveurs de Surfshark autorisent le P2P et offrent une bande passante illimitée. Ce VPN vous donnera accès à de nombreuses plateformes de contenu dont Netflix. Si vous recherchez un VPN pour le streaming, Surfshark est une option à considérer.

Surfshark veille à ne jamais exposer vos informations personnelles en chiffrant votre connexion et en cachant votre IP. En plus de ce dispositif de sécurité, son outil CleanWeb permet de bloquer les publicités, les malwares et les tentatives de suivi en ligne.

Comme les autres offres, celle de Surfshark est remboursable en intégralité pendant 30 jours après la souscription. Si le VPN ne vous convient pas et que vous voulez être remboursé, n’hésitez pas à contacter le service client qui est joignable 24 heures/24 et 7 jours/7.

Profiter de l’offre Surfshark VPN