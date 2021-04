Disney : Ben Affleck va adapter le best-seller Gardiens des cités perdues

Lorgnant sur le succès de la saga Harry Potter, Disney recherche sa nouvelle poule aux œufs d’or. Les studios vont adapter les best-sellers Gardiens des cités perdues, avec Ben Affleck à la réalisation.

Harry Potter aura laissé un vide dans l’univers de la fantasy jeunesse à l’écran. Si plusieurs studios ont essayé de reproduire le succès de la saga, à l’instar du Monde de Narnia ou à La Croisée des Mondes, jamais aucune franchise n’a rencontré le succès de l’adaptation des romans de J.K. Rowling. Consciente qu’il y a donc une place à prendre, Disney prépare un film adapté des best-sellers Gardiens des cités perdues. Si ce nom vous dit quelque chose, c’est normal. Depuis plusieurs années, son auteure Shannon Messenger est souvent mentionnée comme la digne héritière de J.K. Rowling, si bien que nous avions déjà vanté sa saga dans nos colonnes.

Pour rappel, Gardiens des cités perdues suit les aventures de Sophie, une fillette de douze ans aux dons particuliers. Dotée d’une mémoire photographique, elle est également capable de lire dans les pensées des autres. Lors d’une visite dans un musée, elle croise la route d’un étrange garçon. Celui-ci lui apprend qu’elle est en fait une elfe et qu’elle a été abandonnée dans le monde des humains à sa naissance. Très vite, elle fera sa rentrée dans la prestigieuse académie Foxfire où elle devra relever de nombreux défis.

Ben Affleck à la réalisation

Si le projet reste encore très mystérieux, on sait déjà qui sera derrière la caméra. Après Argo et The Town, Ben Affleck fera sa première incursion dans le genre. Le cinéaste sera aussi à la production du long-métrage adapté du scénario de Kate Gritmon. La scénariste signe ici sa première écriture, après avoir travaillé comme assistante sur quelques épisodes de la série Game of Thrones. Quant au casting, il faudra sans doute patienter encore un peu avant une annonce en bonne et due forme. Le projet étant encoreà un stade embryonnaire, le long-métrage ne devrait pas débarquer tout de suite sur nos écrans.

Reste à voir désormais si Disney réussira le pari de l’adaptation. Les essais des studios n’ont pas toujours été concluants, à l’image du catastrophique Artemis Fowl de Kenneth Branagh.