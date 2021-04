Facebook veut étiqueter certaines publications pour donner du contexte

Sur les réseaux sociaux, il est parfois nécessaire d’avoir un peu de contexte. Consciente que sa plateforme est largement utilisée par ses internautes pour s’informer, Facebook tente de clarifier les choses et principalement du côté des fils d’actualités. Pour ce faire, la firme de Mark Zuckerberg planche sur de nouveaux labels, qui donnent du contexte aux publications les plus populaires. Concrètement, les informations partagées par un membre d’un gouvernement seront identifiées comme telles. C’est peu ou prou ce que fait désormais Twitter avec les médias affiliés à un gouvernement. Pour éviter aussi à certains internautes de tomber dans le panneau des médias satiriques ou parodiques, à l’image du Gorafi en France, Facebook prévoit aussi de les annoter de la mention satirique ainsi que de la définition du terme. Sur une capture d’écran partagée par Facebook Newroom, on peut lire:

Starting today in the US, we’re testing a way to give people more context about the Pages they see. We’ll gradually start applying labels including 'public official,' 'fan page' or 'satire page' to posts in News Feed, so people can better understand who they’re coming from. pic.twitter.com/Bloc3b2ycb

— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) April 7, 2021