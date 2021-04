Google Stadia : 10 jeux indépendants prometteurs arrivent sous peu

Alors que Google mise de plus en plus sur les studios tiers pour alimenter sa plateforme Stadia, suite à la fermeture de son studio Stadia Games, l’entreprise a annoncée l’arrivée d’une dizaine de jeux indépendants, dont certains pour bientôt.

Stadia, la plateforme de cloud gaming de Google, vient d’annoncer l’arrivée prochaine d’une dizaine de jeux indépendants à son catalogue. Stadia a précisé être « fier d’être une plateforme où les petites équipes avec de grands rêves peuvent réaliser de super jeux. Aujourd’hui, nous annonçons que dix de ces rêves ont pu prendre vie grâce au programme Stadia Makers ».

Parmi ces jeux, il y en aura pour tous les goûts et tous les styles. Quelques uns ont d’ores et déjà une fenêtre ou même une date de sortie confirmée. The Darkside Detective : A Fumble in the Dark sera disponible sur Stadia dès le 15 avril prochain. C’est une aventure pixelisée mettant en scène l’inspecteur de police McQueen, qui doit résoudre des affaires effrayantes impliquant aussi bien des monstres que des fantômes ou des zombies. Ensuite sortira Hundred Days le 13 mai prochain, un jeu de simulation et de gestion dans lequel vous devrez cultiver vos vignes afin de fabriquer du vin.

Dès cet été, vous pourrez également découvrir le jeu FORECLOSED qui est un titre narratif situé dans un univers cyberpunk aux allures d’une bande-dessinée. C’est un jeu qui promet beaucoup d’action et de suspense alors qu’Evan Kapnos essaye de découvrir qui lui a saisi son identité et pour quelle raison. Enfin, à l’automne 2021, le jeu Figment 2 : Creed Valley sera disponible. Il se décrit comme un jeu « action-aventure prenant place dans l’esprit humain ». Dans ce jeu rempli de cauchemars, Dusty doit se frayer un chemin entre énigmes et boss musicaux à battre afin de délivrer l’esprit de la noirceur et lui redonner une atmosphère paisible.

La liste complète des jeux intégrant bientôt Stadia est la suivante :

The Darkside Detective: A Fumble in the Dark

Hundred Days – Winemaking Simulator

FORECLOSED

Figment 2: Creed Valley

GRIME

SHE DREAMS ELSEWHERE

Merek’s Market

Death Carnival

Jay and Silent Bob: Chronic Blunt Punch

Skyclimbers

Pour rappel Stadia est une plateforme de cloud gaming qui propose un abonnement Pro pour 9,99 euros par mois vous donnant accès à des nouveaux jeux gratuits chaque mois.