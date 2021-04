Streets of Rage 4 : le DLC Mr. X Nightmare sera disponible cette année

Près d’un an après sa sortie , le jeu de combat va proposer son premier DLC payant, qui apportera de nouveaux combattants et de nouveaux modes de jeu afin de mettre en péril les plans de Mr. X.

Nombreux sont les fans du dernier opus Street Of Rage 4, qui a d’ailleurs été nommé aux Pégases 2021. Sorti en avril 2020, alors que la pandémie a permis à beaucoup de personnes de se plonger (ou se replonger) dans les jeux vidéo, le titre a profité de son retour après 25 ans d’absence pour frapper fort. Pour fêter le succès du jeu, qui vient de dépasser les 2,5 millions de téléchargements, Lizardcube et Dotemu ont dévoilé qu’un DLC ainsi qu’une mise à jour gratuite allaient être déployés cette année.

Que sait-on du contenu du DLC ?

Le DLC s’intitule « Mr. X Nightmare » – ou le Cauchemar de Mr. X en français – et amènera avec lui trois nouveaux personnages dont un qui a d’ores et déjà été révélé. Il s’agit d’Estel Aguirre, qui a finalement rejoint les rangs du groupe d’Axel Stone après incarné le rôle d’ennemi à abattre. Dotemu a déclaré que, « d’abord apparue dans le jeu en tant que boss intimidant, Estel utilise ses poings et ses pieds comme personne pour botter le cul de quiconque assez téméraire pour se mettre en travers de sa route ».

Les deux autres personnages n’ont pas encore été dévoilés, ce que Dotemu prévoit de faire un peu plus tard. En attendant, des indices sur ces personnages se dissimuleraient dans la vidéo de présentation de l’officier Estel Aguirre que l’on vous glisse ci-dessous.

Enfin, un nouveau mode de jeu sera ajouté avec le DLC. Il s’agit du mode « Survival » qui « met au défi les joueurs avec de nombreuses épreuves corsées ». De plus amples informations seront communiquées par Dotemu avant la sortie du DLC. La mise à jour gratuite, disponible pour tous les joueurs, donnera également la possibilité de jouer avec le niveau de difficulté Mania+ qui promet d’ajouter encore plus de challenge pour les joueurs les plus expérimentés. Pour le moment, on ne sait pas encore quand seront déployés ce DLC ainsi que la mise à jour gratuite, qui sont indépendants l’un de l’autre et auront donc vraisemblablement des dates de sortie séparées.