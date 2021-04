L’Agence spatiale américaine continue son exploration de la planète rouge, en nous offrant un spectacle pour le moins original : des dunes de sable bleu.

La planète rouge porte parfois mal son nom. Si Mars est principalement connue pour ses étendues désertiques de terre rougeâtre, certaines régions revêtent des nuances des plus inattendues. C’est notamment le cas des zones polaires de la planète, dont la température chute drastiquement par rapport au reste de la surface. Grâce aux prouesses techniques du système d’imagerie par émission thermique (THEMIS) de l’orbiteur Mars Odyssey, les scientifiques de la NASA ont ainsi partagé une impressionnante photo en haute définition de la planète rouge, où l’on peut découvrir une “mer de dunes sombres” et rougeâtres, au milieu de laquelle se dressent des dunes bleu azur.

Joyeux anniversaire Odyssey

Outre sa définition à couper le souffle, la présence de ces dunes sur Mars n’est en réalité pas une surprise. Cela fait déjà plusieurs années que les scientifiques observent ce phénomène. La photo en question combine d’ailleurs plusieurs images capturées entre décembre 2002 et novembre 2004, rapporte la NASA dans un article intitulé Blue Dunes on the Red Planet. Cette dernière fait ainsi partie d’une série de photographies destinées à célébrer le vingtième anniversaire de Mars Odyssey, le plus ancien vaisseau spatial martien de l’histoire de l’Humanité. Lancé en 2001 en orbite autour de la planète rouge, Odyssey est toujours en activité près de deux décennies plus tard.

Partagée jeudi dernier par l’Agence spatiale américaine, la photo, aussi impressionnante soit-elle, pourrait permettre d’en apprendre un peu plus sur les conditions climatiques martiennes. Car si ses couleurs vibrantes sont en réalité le fruit du travail de THEMIS, ce cliché thermique démontre à lui seul les variations de température parfois extrêmes qui peuvent survenir au sein de la planète, supposément aride.

Problème technique pour Ingenuity

Sur le sol martien aussi, l’exploration se poursuit. Depuis quelques mois maintenant, le rover Perseverance a rejoint Curiosity à la surface de la planète. Malgré un premier essai couronné de succès, la NASA a cependant décidé de retarder de quelques jours le lancement d’Ingenuity, le petit hélicoptère de reconnaissance rattaché à Perseverance. L’information a été confirmée samedi 10 avril par l’Agence spatiale américaine, et fait suite à un problème technique apparu lors du test de ses rotors. Encore quelques jours à patienter donc, pour assister au tout premier vol motorisé de l’histoire sur une planète autre que la Terre.