Espace : Perseverance lâche Ingenuity, et découvre une étrange pierre

Ingenuity, le petit hélicoptère accroché à Perseverance a survécu à sa première nuit sur Mars. Le 5 avril dernier, la NASA a confirmé que le robot d’un peu moins de deux kilos avait été retrouvé “sain et sauf à la surface de Mars”. Une étape hautement symbolique de franchie pour l’Agence spatiale américaine, qui devrait rapidement amorcer le premier vol d’exploration de l’hélicoptère.

Durant ses premières missions d’exploration, Ingenuity va devoir prouver sa force pour survivre aux conditions climatiques martiennes, qui peuvent facilement atteindre les 90°C en dessous de zéro dans le cratère de Jezero. Pour les robots envoyés à la surface de Mars, ces températures peuvent être particulièrement néfastes, et nécessitent l’utilisation d’un radiateur pour maintenir les composants à des températures plus décentes. Cette première nuit passée en solo pour Ingenuity est donc prometteuse, puisqu’elle a prouvé que le petit hélicoptère a suffisamment de ressources pour fonctionner seul, et survivre loin du ventre de Perseverance. Le premier vol est planifié pour le 11 avril prochain, et devrait marquer le début d’une mission longue de 30 jours martiens, pendant laquelle cinq vols seront envisagés.

While the helicopter is getting ready, I can’t help checking out nearby rocks. This odd one has my science team trading lots of hypotheses.

It’s about 6 inches (15 cm) long. If you look closely, you might spot the row of laser marks where I zapped it to learn more. pic.twitter.com/sq4ecvqsOu

