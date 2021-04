EBC : L’Europe de la blockchain se donne rendez-vous cette semaine

Si vous vous intéressez au sujet de la blockchain, et surtout à ce qu’elle peut faire au-delà de la cryptomonnaie, c’est cette semaine qu’il faut suivre l’European BlockChain Convention.

La blockchain est couramment associée à la cryptomonnaie et donc principalement le Bitcoin, mais c’est en réalité une vision particulièrement limitée de ses capacités. Pour explorer les autres usages de cette technologie qui a le vent en poupe, se tient cette semaine l’European Blockchain Convention. Compte tenu des circonstances, la convention se tient de façon 100% virtuelle, ce qui a pour avantage d’être bien plus accessible. Pas besoin de se déplacer pour suivre les différents ateliers.

Cette année, 120 intervenants participent à la conférence sur des thématiques très variées. Certaines intéresseront les crypto-enthousiastes avec notamment des conférences sur la finance décentralisée (DeFi), la création d’une monnaie numérique de banque centrale (MNBC) ou encore un large volet sur la législation liée aux cryptomonnaies dans l’Union européenne et dans le monde, avec notamment la présence de Teana Baker-Taylor, directrice de Crypto.com au Royaume-Uni.

Plus loin de la cryptomonnaie en tant que telle, on notera notamment des thématiques liées à l’énergie avec “comment la blockchain peut faciliter la transition énergétique ?”, ou à la santé et notamment la façon dont la blockchain peut servir pour conserver les données de santé et améliorer la confidentialité de ces dernières. Toujours dans le domaine de la santé, on s’intéressera également à la façon dont la Blockchain peut faciliter les remboursements de santé.

Vous l’aurez compris, cette convention est bien plus à destination des professionnels que du grand public. Comme en témoigne l’agenda de la convention, les conférences aborderont des sujets complexes. On vous recommandera donc de suivre les interventions si vous êtes partie prenante de l’écosystème blockchain, les autres pourront certainement se contenter des résumés. Et ce d’autant plus que l’inscription est payante, à partir de 189 euros hors-taxe. Début des festivités : ce lundi 12 avril à partir de 13h.