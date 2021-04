Top Gun : Maverick ne décollera finalement pas cet été

Encore un nouveau report pour le très attendu Top Gun : Maverick. Initialement prévu dans les salles obscures en décembre 2020, le film avec Tom Cruise est à nouveau repoussé. Il devrait être diffusé en novembre prochain.

Le retour de Pete Maverick se fait attendre. Initialement prévue en décembre 2020, la suite de Top Gun est à nouveau reportée. Alors que les salles obscures rouvrent doucement leurs portes aux États-Unis, Paramount Pictures met toutes les chances de son côté en visant novembre 2021 pour projeter son nouveau film. Ce sera donc le deuxième report pour le film réalisé par Joseph Kosinski, qui devait (aux dernières nouvelles) sortir sur nos écrans en juillet 2021. L’été sera donc moins faste que prévu et il faudra se contenter de quelques blockbusters ici et là, en lieu et place de l’orgie cinématographique annoncée. On devrait néanmoins découvrir Black Widow, le 7 juillet prochain.

Côté intrigue, le long-métrage de Joseph Kosinski nous emmènera plusieurs années après les événements du premier opus. Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine pendant plus de 30 ans, Pete Maverick continue à repousser ses limites en tant que pilote d’essai. Il est chargé de former un détachement de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une mission spéciale. Sur sa route, il croise le lieutenant Bradley Rooster Bradshaw, le fils de son défunt ami “Goose”. Hanté par son passé, Maverick va se lancer dans une mission des plus périlleuse. Tom Cruise reprendra le rôle principal et fera face à un tout nouveau casting. L’acteur donnera la réplique à Miles Teller (Whiplash), Glen Powel (Les Figures de l’ombre) et Lewis Pullman (Battle of Sexes). Il retrouvera également plusieurs acteurs qu’il connaît bien, à commencer par Val Kilmer. L’acteur campera à nouveau Tom “Iceman” Kasansky. On retrouvera aussi Jennifer Connelly (Snowpiercer) dans la peau de Penny Benjamin, Jon Hamm (Mad Men)dans celle de Cyclone, ainsi qu’Ed Harris (Westworld) dans celle de Rear Admiral.

Tom Cruise sera également à l’affiche de Mission : Impossible 7, en mai 2022 et Mission : Impossible 8 en juillet 2023.