Disney+ : Black Widow et Cruella en accès Premium aux États-Unis

Alors que la situation s’améliore doucement aux État-Unis, Disney continue de miser sur sa plateforme. La firme vient de bouleverser son calendrier des sorties et renonce à la diffusion en salles pour certains long-métrages.

Outre Atlantique, les cinémas réouvrent doucement leurs portes après près d’un an de fermeture. Si la situation tend à se défaire progressivement, Disney vient une nouvelle fois de bouleverser son calendrier des sorties. Alors qu’il était promis à une sortie en salles en mai prochain, Black Widow arrivera finalement sur la plateforme le 9 juillet. En accès Premium, moyennant donc 30 dollars, les abonnés pourront voir le film qui a été repoussé à maintes reprises. Il sera aussi diffusé au cinéma, à la manière de Raya et le dernier dragon. Cruella, avec Emma Stone dans le rôle-titre, suivra le même schéma. Il sortira au cinéma le 28 mai prochain, ainsi que sur Disney+.

En revanche, le nouveau film d’animation Pixar Luca, sera directement disponible sur la plateforme, dès le 18 juin prochain. Il ne bénéficiera pas de l’exploitation dans les salles obscures, comme Soul avant lui. En France, on ne sait pas encore si le film suivra le même chemin. Pour rappel, Soul avait été diffusé directement sur la plateforme, et sans surcoût, le matin de Noël. Disney avait alors annoncé qu’il s’agissait de l’un des plus gros succès de son catalogue. C’est donc gagnant, gagnant pour Disney qui craint sans doute de ne pas connaître le succès escompté à la réouverture des salles du monde entier. Pour le moment, les dates de sorties françaises n’ont pas été communiquées par Disney.

Un nouveau bouleversement pour le calendrier Marvel

Le report de Black Widow s’accompagne bien évidemment d’un nouveau report pour l’entièreté du calendrier Marvel. En sortant le 9 juillet prochain, le film de Cate Shortland prend la place de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux qui devrait logiquement désormais sortir le 3 septembre. Ce report des productions pourrait aussi impacter les séries Disney+ puisque Marvel misait jusqu’alors sur une concordance des sorties.

Hawkeye, qui explorera sans doute certains détails de l’intrigue de Black Widow, devrait sortir sur nos écrans en 2021. La série pourrait être reportée pour laisser le temps aux spectateurs de regarder le film solo du personnage incarné par Scarlett Johansson. Reste à voir désormais si, et quand, ce changement s’opérera. Une chose est sûre, la stratégie que dessine la firme aux grandes oreilles est simple : miser sur sa plateforme. C’était déjà sans doute l’objectif de Disney au lancement de son service, mais la pandémie aura accéléré les choses. Pour retrouver les nouvelles dates de sortie, retrouvez notre dossier consacré au sujet ici.